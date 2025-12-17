Cadam cerró desafiante 2025 con balance positivo

La Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (Cadam) celebró su brindis de fin de año reuniendo a directivos y asociados. El presidente de la Cadam, Miguel Carrizosa, destacó que pese a ser un año desafiante, coincidiendo con los 60 años institucionales, se cerró positivamente gracias al compromiso gremial. Para 2026, el enfoque estará en consolidar la red de centros de cargas para vehículos eléctricos y mejorar la calidad de los combustibles. Con 60 años de trayectoria, Cadam reúne a empresas con más de 250 sucursales en todo el territorio nacional, representantes de más de 100 marcas de vehículos y maquinarias agrícolas, viales y de construcción.