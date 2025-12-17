Sociales
17 de diciembre de 2025 - 01:00

Cadam cerró desafiante 2025 con balance positivo

Miembros de la Comisión Directiva. Diego Lovera, Carlos Martinetti, Didier Arias, Armin Hanher, Victor Servín, Miguel Carrizosa, Juan Pecci, Camilo Carrizosa, Lucilo Fernández y Camilo José Carrizosa.
Miembros de la Comisión Directiva. Diego Lovera, Carlos Martinetti, Didier Arias, Armin Hanher, Victor Servín, Miguel Carrizosa, Juan Pecci, Camilo Carrizosa, Lucilo Fernández y Camilo José Carrizosa.SILVIO ROJAS

La Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (Cadam) celebró su brindis de fin de año reuniendo a directivos y asociados. El presidente de la Cadam, Miguel Carrizosa, destacó que pese a ser un año desafiante, coincidiendo con los 60 años institucionales, se cerró positivamente gracias al compromiso gremial. Para 2026, el enfoque estará en consolidar la red de centros de cargas para vehículos eléctricos y mejorar la calidad de los combustibles. Con 60 años de trayectoria, Cadam reúne a empresas con más de 250 sucursales en todo el territorio nacional, representantes de más de 100 marcas de vehículos y maquinarias agrícolas, viales y de construcción.

Por ABC Color
Víctor Servín, Didier Arias, Miguel Carrizosa y Diego Lovera.
Víctor Servín, Didier Arias, Miguel Carrizosa y Diego Lovera.
Giovani Fiorio Carrizosa, Camilo Carrizosa, Alan Carrizosa y Camilo José Carrizosa.
Giovani Fiorio Carrizosa, Camilo Carrizosa, Alan Carrizosa y Camilo José Carrizosa.
Wilfrido Acosta, Larisa Ortellado y Javier Rojas.
Wilfrido Acosta, Larisa Ortellado y Javier Rojas.
Emiliano Remonato, Johannes Walde, Enzo Calo y Enrique Valenzuela.
Emiliano Remonato, Johannes Walde, Enzo Calo y Enrique Valenzuela.