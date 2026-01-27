Sociales
27 de enero de 2026 - 01:00

Centenario de brillo y samba en Encarnación

Perla Viviana Rolin y Mabel Fretes.
La edición 100 del Carnaval Encarnaceno vive sus noches más vibrantes en el Sambódromo. Tras un segundo fin de semana con más de 14.000 espectadores, la “Perla del Paraguay” reafirma su título como capital de la alegría. Comparsas como Pettirossi y San Juan deslumbraron con plumas y batucadas, mientras carrozas de los clubes Sacachispas y Radio Parque elevan el nivel artístico. La fiesta continúa los sábados 31 de enero, 7 y 14 de febrero, prometiendo un cierre histórico.

Por ABC Color
Samba y color ante más de 14.000 espectadores en Encarnación.
El Carnaval Encarnaceno 2026 se realiza en el Centro Cívico Municipal “Mario y Betty Pérez”, cariñosamente llamado sambódromo.
Rubén Rodríguez y Flavia Gómez.
Darwin Brítez junto con Gladis Acosta.
Luces Junes y Lucas Toledo.
Iara Nishii, María Risso y Sonia Brítez.
Rolando Ibarra y Carolina Otazú.
