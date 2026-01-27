Centenario de brillo y samba en Encarnación

La edición 100 del Carnaval Encarnaceno vive sus noches más vibrantes en el Sambódromo. Tras un segundo fin de semana con más de 14.000 espectadores, la “Perla del Paraguay” reafirma su título como capital de la alegría. Comparsas como Pettirossi y San Juan deslumbraron con plumas y batucadas, mientras carrozas de los clubes Sacachispas y Radio Parque elevan el nivel artístico. La fiesta continúa los sábados 31 de enero, 7 y 14 de febrero, prometiendo un cierre histórico.