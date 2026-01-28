Palada inicial de Solar Banco

El nuevo edificio estará ubicado sobre la avenida San Martín y Tte. Héctor Vera, en pleno eje corporativo de Asunción.
El proyecto apuesta a la innovación, la eficiencia operativa y la sostenibilidad ambiental.
La nueva sede corporativa contará con una superficie edificada de más de 6.000 m2, distribuidos en siete niveles, y estará orientada a brindar mayor confort tanto a clientes como a colaboradores.
El edificio incorporará un amplio espacio verde abierto, sumando más de 800 m2 de naturaleza en una zona donde anteriormente no existían áreas arboladas.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy