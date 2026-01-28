Sociales
28 de enero de 2026 - 01:00

Palada inicial de Solar Banco

José Ricciardi, Patricia Capurro, Felipe Burró y Oscar Cristaldo.
Directivos de Solar Banco realizaron la palada inicial de lo que será la nueva casa matriz de la entidad bancaria.

Por ABC Color

El nuevo edificio estará ubicado sobre la avenida San Martín y Tte. Héctor Vera, en pleno eje corporativo de Asunción.

Diseño de la nueva casa matriz de Solar Banco, en el eje corporativo de Asunción.
El proyecto apuesta a la innovación, la eficiencia operativa y la sostenibilidad ambiental.

Marcelo Lara, Birgit Burró, Viviana Burró de Reitmert y Karl Reitmert.
La nueva sede corporativa contará con una superficie edificada de más de 6.000 m2, distribuidos en siete niveles, y estará orientada a brindar mayor confort tanto a clientes como a colaboradores.

Fernando Dumot, Desiree Dumot y Norman Dumot.
El edificio incorporará un amplio espacio verde abierto, sumando más de 800 m2 de naturaleza en una zona donde anteriormente no existían áreas arboladas.

José Ricciardi, Patricia Capurro, Felipe Burró y Oscar Cristaldo.
