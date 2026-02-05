“Liminal”, un puente entre la dictadura y la democracia

El cineasta Hugo Giménez desafía el olvido con “Liminal”, una exposición multimedia inaugurada en la Casa Bicentenario de las Artes Visuales. A 37 años del fin de la dictadura de Alfredo Stroessner, la muestra utiliza inteligencia artificial, realidad virtual y estética de videojuegos para reinterpretar la iconografía stronista. La obra transforma archivos históricos en experiencias sensoriales, invitando a las nuevas generaciones a reflexionar sobre la democracia. La muestra estará abierta al público hasta marzo.