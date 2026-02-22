El Dr. Raúl Fanego presentó su calendario solidario 2026

El reconocido ginecólogo Raúl Fanego presentó su calendario de actividades sociales y solidarias para este 2026 en La Misión Hotel Boutique. Durante una merienda exclusiva, el doctor detalló las próximas campañas de concienciación que llevará adelante este año, incluyendo actividades contra el cáncer de mama (Octubre Rosa) y próstata (Noviembre Azul). Además, confirmó las colectas anuales de abrigos y juguetes realizadas cada invierno y, durante fiestas como Navidad y Día del Niño. Al evento asistieron colegas y amigos, quienes compartieron un ameno encuentro enfocado en el compromiso social y la salud preventiva.