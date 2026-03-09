Sociales
09 de marzo de 2026 - 01:00

Sabor caribeño en Fiesta Nacional de la República Dominicana

Julio Simón Castaños, embajador de República Dominicana y su esposa Carolina de Castaños.
Bajo los acordes de la fraternidad caribeña, la Embajada de la República Dominicana en Paraguay conmemoró su Fiesta Nacional en una velada inolvidable. El embajador Julio Simón Castaños ofició de anfitrión en el Salón Veteranos de la Guerra del Chaco del Club Centenario, donde se dieron cita parlamentarios, diplomáticos e invitados especiales. Entre sabores típicos dominicanos y un ambiente festivo, Castaños pronunció un emotivo discurso resaltando los sólidos lazos de amistad y cooperación que unen históricamente a ambas naciones.

Por ABC Color
Édgar Ynsfrán y Lucy Arraya, consejera de la Embajada de República Dominicana.
Maggi Sala, Gabriel Tapia y Julia Sala.
Jack Lightley y Danielle Dunne, embajadora de Reino Unido.
Rosa y Walter Ismachowiez.
Carlos Jorge Biedermann, Fátima de Benavente, Linda Taiyen y Katsumi Itagaki, embajador de Japón.
Jaqueline Morán y Juan Manuel Nungaray, embajador de México.
Fabiola Recalde junto con Esteban Morábito.
Julio Filippini, Cecilia Lima y Marcelo Blanco, embajador de Uruguay.
Jeison Granados, embajador de Costa Rica; Viviana Campos, Daniel Nasta, Margarita Martí y Juan Manuel Corzo, embajador de Colombia.
Fátima Balmori, Teresa Guzmán, Yolanda Brito, Esther De La Cruz y Aramí Dalila.
