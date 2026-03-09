Sabor caribeño en Fiesta Nacional de la República Dominicana

Bajo los acordes de la fraternidad caribeña, la Embajada de la República Dominicana en Paraguay conmemoró su Fiesta Nacional en una velada inolvidable. El embajador Julio Simón Castaños ofició de anfitrión en el Salón Veteranos de la Guerra del Chaco del Club Centenario, donde se dieron cita parlamentarios, diplomáticos e invitados especiales. Entre sabores típicos dominicanos y un ambiente festivo, Castaños pronunció un emotivo discurso resaltando los sólidos lazos de amistad y cooperación que unen históricamente a ambas naciones.