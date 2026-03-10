Sociales
10 de marzo de 2026 - 01:00

Petrobras Rally Paraguay 2026 arrancó su temporada a pura pasión motor

Juan José Zapag, Hugo Mersán, Catherine Vargas, Ramón Codas y Gerardo Molinas.
Juan José Zapag, Hugo Mersán, Catherine Vargas, Ramón Codas y Gerardo Molinas.SILVIO ROJAS

El lanzamiento oficial del Petrobras Campeonato Nacional de Rally 2026 reunió a figuras del automovilismo, empresarios, autoridades, pilotos y fanáticos del deporte motor en una noche especial realizada en el edificio Nextar. El encuentro marcó el inicio de una nueva temporada que promete adrenalina y grandes desafíos en distintos puntos del país. En un ambiente distendido, los invitados celebraron el comienzo de un calendario que volverá a posicionar al rally paraguayo como uno de los espectáculos deportivos más convocantes y una plataforma clave para marcas y auspiciantes.

Por ABC Color
David Vargas, Kaori Yano, Franco Ávalos, Belén Orrego y Sandra Cáceres.
Raúl Fariña, Lizzette Páez, Jorge Seux y Liz Silva.
Presentación oficial del Petrobras Campeonato Nacional de Rally 2026.
Lucas González, Cinthia Forzado y Francisco Ortiz.
Gabriel Fernández, Saharith Rivarola y Víctor López.
Manuel Zavala, Milciades Ramírez, Jesús Fernández y Walter Vera.
