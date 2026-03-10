Petrobras Rally Paraguay 2026 arrancó su temporada a pura pasión motor

El lanzamiento oficial del Petrobras Campeonato Nacional de Rally 2026 reunió a figuras del automovilismo, empresarios, autoridades, pilotos y fanáticos del deporte motor en una noche especial realizada en el edificio Nextar. El encuentro marcó el inicio de una nueva temporada que promete adrenalina y grandes desafíos en distintos puntos del país. En un ambiente distendido, los invitados celebraron el comienzo de un calendario que volverá a posicionar al rally paraguayo como uno de los espectáculos deportivos más convocantes y una plataforma clave para marcas y auspiciantes.