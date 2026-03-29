AmCham y Embajada de EE. UU. premiaron a “Marcas de Impacto”

La Embajada de los Estados Unidos en Paraguay y la Cámara de Comercio Paraguayo Americana (AmCham) celebraron la Gala de Premiación “Marcas de Impacto”. El evento, enmarcado en la iniciativa Freedom 250, honró los 250 años de independencia estadounidense fortaleciendo la colaboración bilateral. Durante la ceremonia, en que se destacaron casos de éxito que reflejaran la excelencia del sector privado y su compromiso con la innovación y la generación de oportunidades locales, seis empresas fueron distinguidas por elevar estándares de calidad y fomentar el desarrollo económico en Paraguay.