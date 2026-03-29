Sociales
29 de marzo de 2026 - 01:00

AmCham y Embajada de EE. UU. premiaron a “Marcas de Impacto”

Peter Hansen, presidente de AmCham y Robert Alter, encargado de Negocios de la Embajada de EE. UU.
Peter Hansen, presidente de AmCham y Robert Alter, encargado de Negocios de la Embajada de EE. UU. Pedro Gonzalez

La Embajada de los Estados Unidos en Paraguay y la Cámara de Comercio Paraguayo Americana (AmCham) celebraron la Gala de Premiación “Marcas de Impacto”. El evento, enmarcado en la iniciativa Freedom 250, honró los 250 años de independencia estadounidense fortaleciendo la colaboración bilateral. Durante la ceremonia, en que se destacaron casos de éxito que reflejaran la excelencia del sector privado y su compromiso con la innovación y la generación de oportunidades locales, seis empresas fueron distinguidas por elevar estándares de calidad y fomentar el desarrollo económico en Paraguay.

Por Nadia Cano
Elias Saba, Lucía Riveros, Blas Benegas y Aaron Prat.
Elias Saba, Lucía Riveros, Blas Benegas y Aaron Prat.
Carlos Espínola y Andrés Kemper.
Carlos Espínola y Andrés Kemper.
Adriana de Ramírez y Rubén Ramírez Lezcano, ministro de Relaciones Exteriores.
Adriana de Ramírez y Rubén Ramírez Lezcano, ministro de Relaciones Exteriores.
Diana Díaz de Espada, Tracyanne Saunders y Sofía Ramírez.
Diana Díaz de Espada, Tracyanne Saunders y Sofía Ramírez.
Guido De Salvo, Alicia Petersen y Juan María Petersen.
Guido De Salvo, Alicia Petersen y Juan María Petersen.
Lourdes Sebilla, Carlos Jorge Biedermann y Macarena Jiménez.
Lourdes Sebilla, Carlos Jorge Biedermann y Macarena Jiménez.
Chantal Fragnaud, Jessica Tapia y Carmen Braez.
Chantal Fragnaud, Jessica Tapia y Carmen Braez.