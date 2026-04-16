Francia y Paraguay estrechan lazos a través de la memoria histórica

En una solemne ceremonia realizada en el Museo de Arte Sacro, la Academia de Historia y Geografía Militar del Paraguay distinguió al embajador de Francia, Pierre-Christian Soccoja, como Académico Honorario. El reconocimiento celebra su invaluable labor en la valorización de la historia compartida, promoviendo una visión rigurosa de la memoria que une a ambas naciones. Tras una rigurosa evaluación de su trayectoria, la Academia destaca su compromiso con el diálogo cultural y el fortalecimiento de la amistad franco-paraguaya.