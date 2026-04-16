Sociales
16 de abril de 2026 - 12:35

Francia y Paraguay estrechan lazos a través de la memoria histórica

Mujer con abrigo oscuro y vestido claro junto a hombre de traje gris y corbata roja, en ambiente formal conversando.
Juan Benítez Kickmann, Pierre-Chistian Soccoja, embajador de Francia y Lauro Ramírez López.Silvio Rojas

En una solemne ceremonia realizada en el Museo de Arte Sacro, la Academia de Historia y Geografía Militar del Paraguay distinguió al embajador de Francia, Pierre-Christian Soccoja, como Académico Honorario. El reconocimiento celebra su invaluable labor en la valorización de la historia compartida, promoviendo una visión rigurosa de la memoria que une a ambas naciones. Tras una rigurosa evaluación de su trayectoria, la Academia destaca su compromiso con el diálogo cultural y el fortalecimiento de la amistad franco-paraguaya.

Por Nadia Cano
María Antonia Masana, embajadora de Perú y José Antonio Marcondes, embajador de Brasil.
María Antonia Masana, embajadora de Perú y José Antonio Marcondes, embajador de Brasil.
Lucy Yegros con gafas oscuras y vestido negro sonríe mientras conversa con otra mujer de blusa colorida y chaqueta azul.
Gisela Von Thümen y Lucy Yegros.
Luis Christ Jacobs sonríe en traje oscuro, mientras una mujer a su lado viste blusa clara y pañuelo, ambos en evento formal.
Gloría María Bordón de Christ junto con Luis Chist Jacobs.
Dos hombres en primer plano, uno con saco claro y expresión amable, el otro con saco oscuro y camisa a rayas, en entorno formal.
Fernando Estigarribia y Genaro Zambrano.
Dos hombres en trajes formales, uno con saco azul oscuro y corbata roja, el otro con traje negro y corbata a rayas, en entorno elegante.
Félix Balmori Jara y Benito Silvera Morínigo.
Embajador de Francia en traje oscuro y mujer en blusa negra y abrigo blanco, posando juntos en un ambiente formal con fondo oscuro.
Roberto Olmedo y Gloría de Olmedo.
Un hombre canoso en camisa blanca y una mujer con blusa rosa conversan en un ambiente oscuro, ambos sonrientes.
Ronald Hillar y Jessica Hillar.
Mujer con abrigo oscuro y vestido claro junto a hombre de traje gris y corbata roja, en ambiente formal conversando.
Del acto de distinción participó también Nicolás Latourrette Bo, fundador y director del Museo de Arte Sacro en Asunción.