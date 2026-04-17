Sociales
17 de abril de 2026 - 13:00

Presentan en Paraguay “La Odisea de un Jubilado”

Cuatro hombres sonrientes en trajes formales, dos llevan bufandas amarillas, uno sostiene un libro, en un ambiente interior.
Prabodh Malhotra, Pedro Galván, Enrique Badaña y Jorge Mendelzon.Silvio Rojas

El Centro de Convenciones Mariscal fue el escenario del lanzamiento del libro “La Odisea de un Jubilado”, escrito por el Dr. Prabodh Malhotra en colaboración con el Dr. Anand Kulkarni. Durante el evento, el autor relató parte de su inspiradora hazaña: caminar miles de kilómetros en Australia para recaudar fondos contra el cáncer de mama. La obra, que fusionó memorias y filantropía, destaca que la jubilación representó el inicio de un propósito mayor. Las ventas en Paraguay apoyarán causas benéficas globales.

Por Nadia Cano
Mesa con varios ejemplares del libro 'La odisea de un jubilado', en un ambiente decorado para un lanzamiento literario.
Se presentó el libro 'La odisea de un jubilado' en un evento a beneficio de la Fundación Dr. Prabodh Malhotra.
Mujeres sonrientes, una con gafas y blusa negra, otra con blazer negro sosteniendo un libro en un salón iluminado.
Elva Galván y María del Carmen González.
Dos hombres en trajes formales sonríen y conversan, uno con blazer azul y el otro con saco negro y corbata negra, en un salón bien iluminado.
Pablo Burian y Derlis M. Sosa.
La imagen muestra a tres mujeres posando juntas en un entorno interior bien iluminado. La primera mujer, a la izquierda, tiene el cabello largo y oscuro, lleva una blusa negra y un blazer rosa junto con jeans. La mujer del centro tiene el cabello corto y oscuro, viste un vestido con un patrón floral en colores verdes y azules, complementado por un blazer negro. La tercera mujer, a la derecha, tiene cabello largo y lleva una blusa negra con un blazer rosa. Todas están sonriendo y parecen estar en un ambiente social o de evento, posiblemente una reunión o celebración. No se observan elementos que identifiquen a un equipo de fútbol, ni lugares, monumentos o estadios reconocibles. No hay texto visible ni objetos relevantes de contexto noticioso en la imagen.
Rosa Del Vecchio y Mirtha Gill.
Hombre de traje negro sonriente sostiene 'La odisea de un jubilado', acompañado de mujer con blusa clara y blazer oscuro en sala de eventos.
Eladio Martínez y Mercedes Paredes.
La imagen muestra a tres mujeres posando juntas en un entorno interior bien iluminado. La primera mujer, a la izquierda, tiene el cabello largo y oscuro, lleva una blusa negra y un blazer rosa junto con jeans. La mujer del centro tiene el cabello corto y oscuro, viste un vestido con un patrón floral en colores verdes y azules, complementado por un blazer negro. La tercera mujer, a la derecha, tiene cabello largo y lleva una blusa negra con un blazer rosa. Todas están sonriendo y parecen estar en un ambiente social o de evento, posiblemente una reunión o celebración. No se observan elementos que identifiquen a un equipo de fútbol, ni lugares, monumentos o estadios reconocibles. No hay texto visible ni objetos relevantes de contexto noticioso en la imagen.
Teodoro Uriarte, Pamela Almao, Inés Villamayor y Bruno Pérez.
La imagen muestra a tres mujeres posando juntas en un entorno interior bien iluminado. La primera mujer, a la izquierda, tiene el cabello largo y oscuro, lleva una blusa negra y un blazer rosa junto con jeans. La mujer del centro tiene el cabello corto y oscuro, viste un vestido con un patrón floral en colores verdes y azules, complementado por un blazer negro. La tercera mujer, a la derecha, tiene cabello largo y lleva una blusa negra con un blazer rosa. Todas están sonriendo y parecen estar en un ambiente social o de evento, posiblemente una reunión o celebración. No se observan elementos que identifiquen a un equipo de fútbol, ni lugares, monumentos o estadios reconocibles. No hay texto visible ni objetos relevantes de contexto noticioso en la imagen.
Joaquín Machuca, Camila Ojeda y Lucas Arce.
La Odisea de un Jubilado
Bianca Fleitas, Angélica Maldonado y Rosalba Núñez.