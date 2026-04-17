Presentan en Paraguay “La Odisea de un Jubilado”

El Centro de Convenciones Mariscal fue el escenario del lanzamiento del libro “La Odisea de un Jubilado”, escrito por el Dr. Prabodh Malhotra en colaboración con el Dr. Anand Kulkarni. Durante el evento, el autor relató parte de su inspiradora hazaña: caminar miles de kilómetros en Australia para recaudar fondos contra el cáncer de mama. La obra, que fusionó memorias y filantropía, destaca que la jubilación representó el inicio de un propósito mayor. Las ventas en Paraguay apoyarán causas benéficas globales.