Sociales
17 de julio de 2026 a la - 17:55

Bristol celebró 46 años de historia con un exclusivo brindis en la Expo Paraguay 2026

Eduardo Giménez en traje oscuro sonríe junto a otro hombre en celebración con ambiente festivo y moderno.
Eduardo Giménez y Neri Giménez.Pedro Gonzalez

Directivos, clientes, aliados estratégicos e invitados especiales compartieron una velada conmemorativa en el stand de Bristol en la Expo Paraguay 2026, donde la empresa celebró su 46º aniversario, brindando por su trayectoria, liderazgo y crecimiento en el mercado nacional e internacional.

Por ABC Color
Tres hombres en traje y dos mujeres en vestido y blusa, sonriendo en un evento de celebración con decoración moderna.
Judith Niztzschmamn, Eduardo Giménez, Neri Giménez, Rocío Paredes y Aldo Bibolini.
Diego Chamorro en traje azul con camisa blanca sonríe junto a cuatro mujeres elegantes en ambiente festivo.
Carla Ramírez, Diego Chamorro, Marcelo Jara, Vanessa Von Lucken y Moraima Quintana.
Grupo de seis personas sonriendo, tres hombres con traje y corbata, tres mujeres con ropa de moda, fondo con cartel luminoso de Bristol 46.
César Centurión, Mishel Giménez, Montse Rojas, Diego Presa, Rebeca Valenzuela e Ignacio Soto.