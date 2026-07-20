Sociales
20 de julio de 2026 a la - 01:00

Fundación Texo recibió a Salvador Rueda, referente del urbanismo sostenible

Daniel Nasta con camisa azul y chaqueta oscura, y tres mujeres sonrientes, todas vestidas de blanco y negro, en evento al aire libre.
María Del Mar Leguizamón, Analía Baglieri, Daniel Nasta y Noelia Gauto.Silvio Rojas

En el marco de la celebración de sus 10 años, la Fundación Texo para el Arte Contemporáneo presentó una edición internacional de Contar el Arte con la participación del urbanista español Salvador Rueda. La actividad reunió a invitados especiales, referentes del ámbito cultural y profesionales del área en un espacio de reflexión sobre ciudades sostenibles, espacio público y calidad de vida.

Por ABC Color
Martín Nasta Bittar sonríe junto a tres hombres en chaquetas, en ambiente nocturno con luz artificial.
Martín Nasta, Salvador Rueda, Fredi Casco y Javier Corvalán.
Javier Javier Parrondo Babarro con blazer oscuro, mujer central en vestido rosa y chaqueta negra, y otra mujer sonriente en blusa oscura y jeans.
Javier Parrondo, embajador de España en Paraguay; Laura Mesa y Sophia Ruiz.
Hombres sentados, uno de espaldas y el otro hablando. Multitud atenta en un ambiente oscuro y iluminado.
El evento se realizó en la escalinata de la calle Antequera en Asunción.
Mujeres sonrientes con blazers y camisetas, hombres con camiseta oscura, en ambiente nocturno de evento social.
Isis Galeano, Ana Núñez, Alan Insfrán y Maira Collante.
Tres hombres de pie: uno en camisa negra sonríe, otro con chaleco negro y gorra verde SXSW, y un tercero con camiseta clara y tatuajes.
Osmar Colmán, Julián Santiago y Santiago Morello.