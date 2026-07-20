Fundación Texo recibió a Salvador Rueda, referente del urbanismo sostenible

En el marco de la celebración de sus 10 años, la Fundación Texo para el Arte Contemporáneo presentó una edición internacional de Contar el Arte con la participación del urbanista español Salvador Rueda. La actividad reunió a invitados especiales, referentes del ámbito cultural y profesionales del área en un espacio de reflexión sobre ciudades sostenibles, espacio público y calidad de vida.