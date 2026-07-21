Sociales
21 de julio de 2026 a la - 11:56

Fiesta Nacional de Indonesia

Un grupo de siete hombres mayores con trajes oscuros y corbatas, posando en un ambiente formal y decorado para la celebración.
Gabriel Tapia, Ricardo Sánchez Abdo, el embajador de Chile Hernán Brantes Glavic, el embajador de Japón Katsumi Itagaki, el embajador de Indonesia Sulaiman Syarif, Carlos Jorge Biedermann y el embajador de Taiwán Iván Lee.Gustavo Machado

El embajador de Indonesia Sulaiman Syarif fue anfitrión de una recepción ofrecida con motivo del 81º aniversario de la independencia de dicho país y el 45º aniversario de relaciones diplomáticas entre el archipiélago y Paraguay. El evento tuvo lugar en el Holiday Inn Express y contó con la presencia de empresarios, diplomáticos, amigos e invitados especiales. En la ocasión Syarif enfatizó en la importancia de estas relaciones en términos de intercambio comercial que ya han superado los USD 150 millones, así como el anuncio de las avanzadas gestiones para la apertura del mercado de la carne vacuna paraguaya en Indonesia.

Por ABC Color
Hombre en traje negro y corbata gris sonríe junto a un hombre con camisa de colores vivos, en un evento formal.
Rudy Henryadi y Sergio Sánchez.
Dos hombres en trajes oscuros y una mujer con atuendo negro y bufanda verde posan en evento formal.
Fernando Chen, Silvana Riveros y Yuli Kujawa.
Hombres en trajes formales sonriendo y conversando, con una mesa de productos visibles en el fondo.
Marco Cristaldo y Raúl Silvero.
Mujeres en hábitos religiosos y hombres vestidos formalmente sonríen en un ambiente de celebración, destacando crucifijos y blazers.
Yuni Astutik, Pascual Lewayan, María Goretti Dai, Lusia Lipat y Pascual Semaun.
Tres hombres en trajes formales, uno con cabello gris y corbata oscura, otro con chaqueta beige y camisa azul, y un joven con traje oscuro.
Adolfo López Pires, Salomón Melgarejo y Fabián Portillo.
Tres hombres sonrientes en trajes elegantes, posando en un salón decorado para el evento de independencia de Indonesia.
El embajador de Brasil José Antonio Marcondes, el embajador de la India Piyush Singh y Juan Carlos Sisul.
Mujer con blazer negro y blusa clara, hombre en chaqueta clara y camisa de cuadros, mujer en abrigo negro, todos sonrientes entre otros asistentes.
Tanya Soley Raatz, Víctor Chamorro y Naida Alderete.