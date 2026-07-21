Fiesta Nacional de Indonesia

El embajador de Indonesia Sulaiman Syarif fue anfitrión de una recepción ofrecida con motivo del 81º aniversario de la independencia de dicho país y el 45º aniversario de relaciones diplomáticas entre el archipiélago y Paraguay. El evento tuvo lugar en el Holiday Inn Express y contó con la presencia de empresarios, diplomáticos, amigos e invitados especiales. En la ocasión Syarif enfatizó en la importancia de estas relaciones en términos de intercambio comercial que ya han superado los USD 150 millones, así como el anuncio de las avanzadas gestiones para la apertura del mercado de la carne vacuna paraguaya en Indonesia.