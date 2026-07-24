Sociales
24 de julio de 2026 a la - 19:20

Nueva Americana celebró 80 años junto a las familias paraguayas

Nueva Americana celebra su 80º aniversario durante el mes de julio de 2026, con fecha central el 16 de julio. La emblemática tienda por departamentos conmemora ocho décadas de trayectoria desde su fundación en el centro de Asunción
Justa Deolinda Troche, Mirta Irrazábal y María Ángela Sanchéz. Arcenio Acuña

Directivos, colaboradores e invitados especiales acompañaron la conmemoración de los 80 años de Nueva Americana, una celebración que destacó la trayectoria de la empresa y el vínculo construido con generaciones de familias paraguayas, reafirmando su compromiso de seguir formando parte de sus historias y momentos más importantes.

Por ABC Color
Nueva Americana celebra su 80º aniversario durante el mes de julio de 2026, con fecha central el 16 de julio. La emblemática tienda por departamentos conmemora ocho décadas de trayectoria desde su fundación en el centro de Asunción
Óscar Piris, Carlos Valdovinos, Carmen Barboza y Hernando Lesme.
Nueva Americana celebra su 80º aniversario durante el mes de julio de 2026, con fecha central el 16 de julio. La emblemática tienda por departamentos conmemora ocho décadas de trayectoria desde su fundación en el centro de Asunción
Marta Rozas, Viviana Valdovinos y Olga Yakusik.
Nueva Americana celebra su 80º aniversario durante el mes de julio de 2026, con fecha central el 16 de julio. La emblemática tienda por departamentos conmemora ocho décadas de trayectoria desde su fundación en el centro de Asunción
Gustavo Rivas, Andrés Brito y Marcos Martínez.
Nueva Americana celebra su 80º aniversario durante el mes de julio de 2026, con fecha central el 16 de julio. La emblemática tienda por departamentos conmemora ocho décadas de trayectoria desde su fundación en el centro de Asunción
Danya Benítez, Liz Galeano y Miriam Riveros.
Nueva Americana celebra su 80º aniversario durante el mes de julio de 2026, con fecha central el 16 de julio. La emblemática tienda por departamentos conmemora ocho décadas de trayectoria desde su fundación en el centro de Asunción
Nueva Americana festeja 80 años acompañando generaciones.
Nueva Americana celebra su 80º aniversario durante el mes de julio de 2026, con fecha central el 16 de julio. La emblemática tienda por departamentos conmemora ocho décadas de trayectoria desde su fundación en el centro de Asunción
Eugenia Mendoza, Juana Aguilera, Sofia González, Clara Chaparro, Marlene Rodríguez y Ana Delagracia.
Nueva Americana celebra su 80º aniversario durante el mes de julio de 2026, con fecha central el 16 de julio. La emblemática tienda por departamentos conmemora ocho décadas de trayectoria desde su fundación en el centro de Asunción
Melissa Cardozo, Shirley Jiménez, Adela Mareco, Cynthia Mendieta, Carmen Méndez, Rebeca Benítez, Mirian Rodríguez y Lilian Pereira.