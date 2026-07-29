Sociales
29 de julio de 2026 a la - 01:00

Jorge Mendelzon presentó “De Pie. Palabras para sostener el alma”

Jorge Mendelzon y familia en el lanzamiento “De pie”, su nuevo libro con “palabras para sostener el alma” en el Centro de Convenciones Mariscal.
Jorge Mendelzon con su familia. Pablo, Ileana, José, Victoria, María Adelaida, Tamara y EmanuelGentileza

En un Centro de Convenciones Mariscal colmado de público, el empresario Jorge Mendelzon presentó su nueva obra literaria titulada “De pie. Palabras para sostener el alma”. En una noche marcada por la empatía y la generosidad, el autor compartió su conmovedor testimonio de resiliencia frente a la adversidad. El evento tuvo un noble propósito solidario, ya que la recaudación total de las ventas de los libros será destinada directamente a brindar asistencia y esperanza a pacientes con necesidades ortopédicas. La velada fue inolvidable y celebró la fortaleza del espíritu humano y el acompañamiento sincero.

Por Nadia Cano
Dos hombres en el escenario, uno habla vestido con camisa clara y el otro lo escucha con ropa oscura, ante un público atento.
Jorge Mendelzon presentó su libro en el Centro de Convenciones Mariscal.
Jorge Mendelzon presenta su libro 'De Pie' en el Centro de Convenciones Mariscal de Asunción
Gustavo Rivas, Andrés Dos Santos y Walter Biedermann.
Jorge Mendelzon presenta su libro 'De Pie' en el Centro de Convenciones Mariscal de Asunción
María Adelaida Zuccolillo y César Aquino.
Jorge Mendelzon presenta su libro 'De Pie' en el Centro de Convenciones Mariscal de Asunción
Luz Saccarello, Fabiola Oviedo, Gloria Miño y Silvia Maluf.
Jorge Mendelzon presenta su libro 'De Pie' en el Centro de Convenciones Mariscal de Asunción
Pablo Mendelzon junto con Ileana Szklarkiervicz.
Jorge Mendelzon presenta su libro 'De Pie' en el Centro de Convenciones Mariscal de Asunción
Claudia Caballero, Gabriela Ríos y Sol Mendieta.
Jorge Mendelzon presenta su libro 'De Pie' en el Centro de Convenciones Mariscal de Asunción
Carlos Liseras y Patricia Galli.
Jorge Mendelzon presentó "De Pie. Palabras para sostener el alma"
María Rolón y Rocío Bordón.
Jorge Mendelzon presentó "De Pie. Palabras para sostener el alma"
Claudia Caballero, Lourdes Matta y Karen Meza.
Jorge Mendelzon firma un libro, mientras una mujer con blusa a rayas y un hombre con camisa rosa observan atentos.
Jorge Mendelzon firma su libro 'De Pie. Palabras para sostener el alma' en el Centro de Convenciones Mariscal.
Varios ejemplares del libro 'De pie' apilados sobre una mesa de madera, con un micrófono al frente y estantería de fondo.
La recaudación por la venta de los libros será destinada a brindar asistencia a pacientes con necesidades ortopédicas.