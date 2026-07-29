Jorge Mendelzon presentó “De Pie. Palabras para sostener el alma”

En un Centro de Convenciones Mariscal colmado de público, el empresario Jorge Mendelzon presentó su nueva obra literaria titulada “De pie. Palabras para sostener el alma”. En una noche marcada por la empatía y la generosidad, el autor compartió su conmovedor testimonio de resiliencia frente a la adversidad. El evento tuvo un noble propósito solidario, ya que la recaudación total de las ventas de los libros será destinada directamente a brindar asistencia y esperanza a pacientes con necesidades ortopédicas. La velada fue inolvidable y celebró la fortaleza del espíritu humano y el acompañamiento sincero.