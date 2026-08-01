Presentan Expo COMAMPAR en Talleyrand Villa Morra

Autoridades, empresarios, representantes de marcas e invitados especiales participaron del lanzamiento oficial de la Expo COMAMPAR 2026 en el Talleyrand Villa Morra. El evento volverá a reunir al sector mayorista y minorista del país los días 8 y 9 de octubre con una propuesta enfocada en los negocios, la innovación y el fortalecimiento de las relaciones comerciales.