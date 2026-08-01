Sociales
01 de agosto de 2026 a la - 01:00

Presentan Expo COMAMPAR en Talleyrand Villa Morra

Cuatro personas posan sonrientes, vestidas formalmente, frente a fondo con el logo de la Expo 2026 COMAMPAR.
Dominga Ávalos de Sosa, Gustavo Cabriza, Miguel Tolces; vicepresidente de la COMAMPAR, y Enrique Duarte, presidente de la UIP. Gentileza

Autoridades, empresarios, representantes de marcas e invitados especiales participaron del lanzamiento oficial de la Expo COMAMPAR 2026 en el Talleyrand Villa Morra. El evento volverá a reunir al sector mayorista y minorista del país los días 8 y 9 de octubre con una propuesta enfocada en los negocios, la innovación y el fortalecimiento de las relaciones comerciales.

Por ABC Color
Lanz. Oficial de la Expo COMAMPAR 2026 Av. Mcal López e/ Mayor Infante Rivarola
Raúl Grunce, Fátima Giménez, Alejandra Almirón y Óscar Ortega.
Mujer en traje verde claro y blusa beige sonríe frente a cartel de la Expo 2026 en un salón decorado.
Leticia Ferreira, gerente comercial de COMAMPAR.
Lanz. Oficial de la Expo COMAMPAR 2026 Av. Mcal López e/ Mayor Infante Rivarola
Gustavo Cabriza e Irene Ojeda.
Dos hombres en traje oscuro y abrigo marrón, serios, en un evento con letrero de EXPO COMAMPAR 2026 en el fondo.
Manuel Cardozo y Fernando De Llamas, gerente de la COMAMPAR.
Lanz. Oficial de la Expo COMAMPAR 2026 Av. Mcal López e/ Mayor Infante Rivarola
María Juana Araujo de Hermosilla y Antonio Hermosilla.
Gustavo Gini sonríe con suéter azul, flanqueado por hombres con chaquetas grises y negras en un ambiente decorado.
Roberto Giménez, Óscar Álvarez y Carlos Acosta.
Lanz. Oficial de la Expo COMAMPAR 2026 Av. Mcal López e/ Mayor Infante Rivarola
Belén Sosa y Dominga Ávalos.
Dos mujeres sonrientes con blazers negros posan juntas, rodeadas de un ambiente festivo y decoración del evento Expo Comampar 2026.
Luz Benítez y Sady Flores.