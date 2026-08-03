La Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional junto con la Embajada de Perú en Paraguay, realizó con éxito su primer concierto del ciclo Música de Nuestra Latinoamérica 2026, titulado “Del Virreinato a la República: Memoria sonora del Perú entre los siglos XVII y XIX”. El evento cultural se desarrolló en el Espacio Cultural Staudt y contó con la dirección del maestro invitado Luis Chumpitazi Montoya. Del espectáculo artístico participaron diplomáticos, miembros de la comisión de damas de Perú e invitados especiales, quienes disfrutaron de las magníficas interpretaciones de las sopranos Aldana Salinas y Macarena González, junto al tenor Alejandro Ríos.