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03 de agosto de 2026 a la - 14:46

Del Virreinato a la República: memoria sonora del Perú

Mujer de cabello castaño claro con blusa negra y chaqueta colorida, conversa con hombre de saco negro y camisa blanca en ambiente iluminado.
María Antonia Masana, embajadora de Perú y Juan Pablo Artaza.Pedro González

La Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional junto con la Embajada de Perú en Paraguay, realizó con éxito su primer concierto del ciclo Música de Nuestra Latinoamérica 2026, titulado “Del Virreinato a la República: Memoria sonora del Perú entre los siglos XVII y XIX”. El evento cultural se desarrolló en el Espacio Cultural Staudt y contó con la dirección del maestro invitado Luis Chumpitazi Montoya. Del espectáculo artístico participaron diplomáticos, miembros de la comisión de damas de Perú e invitados especiales, quienes disfrutaron de las magníficas interpretaciones de las sopranos Aldana Salinas y Macarena González, junto al tenor Alejandro Ríos.

Por Nadia Cano
Tres mujeres sonrientes: una con blusa blanca bordada, otra en patrón blanco y negro, y la última en blusa clara, en ambiente cálido.
Graciela Garbett, Alejandra Dávila y Nilda Jara.
Mujer con blusa blanca y gafas grandes sonríe junto a otra con chal negro, en un ambiente elegante y cálido.
Coca Barreto y Estela Sandoval.
Mujer con camisa colorida y hombre con traje gris posan sonrientes en ambiente elegante rodeados de otros asistentes.
Pierina Gaffaro y Luis Huanan.
Hombre con camisa de cuadros y mujer en vestido azul floral sonríen en un salón cálido y festivo, rodeados de un público.
Víctor Glinianiuk junto con Verónica Roldán.
Mujeres de cabello castaño sonriendo. Una viste blusa oscura con flores azules y verdes, la otra blusa azul con flores blancas.
Teresa Escobedo y Teresa Ley.
Mujeres sonrientes, una con blusa burdeos y pantalones blancos, otra en vestido burdeos, rodeadas de arte en un interior decorativo.
Alexia Wuatiez y Verónica Duarte.