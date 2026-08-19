Sociales
19 de agosto de 2026 a la - 01:00

Solidaridad y emoción por el Día del Niño

Mujer de cabello largo con vestido burdeos y chaqueta, y hombre con camisa de cuadros y abrigo negro, ambos sonrientes.
Carolina Sosky y Raúl Fanego.Pedro González

Bajo un espíritu de profunda solidaridad y bajo la organización del Dr. Raúl Fanego, el Dorsia Cocktail Bar fue escenario de un cálido encuentro destinado a celebrar el Día del Niño. La iniciativa reunió a diversas asistentes, quienes acudieron a la cita con una valiosa contribución de juguetes. Todo lo recolectado será destinado directamente al festejo organizado para los pequeños pacientes del Hospital General de San Lorenzo, con el propósito de regalarles momentos de alegría y esperanza en su día.

Por Nadia Cano
Dos mujeres posan en un entorno interior, una en vestido negro y otra en blusa blanca con abrigo de piel de leopardo.
Soraya Bittar y Dolly Muller.
Dos mujeres sonriendo: una con abrigo de piel sintética azul y otra con chaqueta de cuadros, en un ambiente decorado con motivos florales.
Paola Hornung y Verónica Ortíz.
Dos mujeres en un interior colorido: una con blusa azul y otra con abrigo de cuero.
Gio Gallano y Mavi Amoroso.
Tres mujeres sonrientes en un bar: una con vestido negro, otra con suéter gris claro y otra con blusa blanca decorada.
Mirta Alcaraz, Carolina Martínez Cano y Melissa Quiñonez.
Mujer con abrigo de leopardo y otra con blazer marrón sonríen en un bar, rodeadas de botellas y copas.
Carolina Castillo y Silvia Ehrecke.
Mujeres sonrientes en chaquetas elegantes, de pie en un ambiente moderno y cálido.
Joaquina Gómez y Agustina Kunzle.
Mujeres sonrientes en chaquetas elegantes, posando en un entorno decorado con un cuadro abstracto de fondo.
Barbie Bradshaw y Camila Duré.