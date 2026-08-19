Solidaridad y emoción por el Día del Niño

Bajo un espíritu de profunda solidaridad y bajo la organización del Dr. Raúl Fanego, el Dorsia Cocktail Bar fue escenario de un cálido encuentro destinado a celebrar el Día del Niño. La iniciativa reunió a diversas asistentes, quienes acudieron a la cita con una valiosa contribución de juguetes. Todo lo recolectado será destinado directamente al festejo organizado para los pequeños pacientes del Hospital General de San Lorenzo, con el propósito de regalarles momentos de alegría y esperanza en su día.