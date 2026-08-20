Sociales
21 de agosto de 2026 a la - 01:00

Ideas que transforman: el regreso de TEDx a Paraguay

Orador en traje oscuro y corbata roja habla en TEDx Aviadores del Chaco, rodeado de micrófonos y estructuras modernas.
Jesús Ortellado, director general de TEDx abrió el evento que constó de ocho charlas.Fernando Romero

Tras una década de ausencia, las emblemáticas charlas de innovación regresaron a Paraguay con TEDx Aviadores del Chaco. Bajo el lema “Conexiones que transforman”, este prestigioso evento reunió a destacados referentes para debatir sobre inteligencia artificial, arte, inclusión social y desarrollo sostenible, posicionando nuevamente al ecosistema creativo e intelectual paraguayo en el mapa del debate global y la transformación colectiva.

Por Nadia Cano
Alejandro Secco en el centro, rodeado de mujeres sonriendo, en un ambiente iluminado en rojos y azules, con logotipo TEDx al fondo.
Josefina Bauer, Patricia Dos Santos, Alejando Secco y Julia Bejares.
Grupo de cuatro personas sonrientes, dos en blusa roja y vestido blanco claro, en un ambiente formal con decoración sobria.
Gustavo Martínez, Patricia Cáceres, Camila Oliveira y Raquel Riske.
Dos mujeres, una con blusa negra y chaqueta, otra con camisa blanca, sonríen en un ambiente oscuro de evento formal.
María Hermosa y Laura Cabrera.
Hombre con camisa a rayas y blazer claro junto a mujer con abrigo a rayas y blusa azul, ambos sonríen en el evento TEDx.
Pablo y Rocío Alamo.
Mujer con blusa negra y pantalones rojos sonríe mientras sostiene una bolsa, junto a un hombre con camisa clara en evento TEDx.
Erika Eisenkolhl junto con Marcelo Dávalos.
Mujer con blazer marrón y blusa blanca sonríe a la izquierda; hombre con camisa blanca y jeans en el centro; mujer en atuendo negro a la derecha, todos en un evento formal.
Giselle Ramírez, María Arrua y Rocío Pont.
Hombre en silla de ruedas con barba y gafas conversa con otro hombre de pie, en saco claro, en evento iluminado con luces rojas y azules.
Teo Urbieta y Javier Battilana.
Jorge Srur en traje claro y Marisol Nicoletti en top negro, sonriendo frente a un panel iluminado del evento TEDx.
Jorge Srur y Marisol Nicoletti.