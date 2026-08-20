Ideas que transforman: el regreso de TEDx a Paraguay

Tras una década de ausencia, las emblemáticas charlas de innovación regresaron a Paraguay con TEDx Aviadores del Chaco. Bajo el lema “Conexiones que transforman”, este prestigioso evento reunió a destacados referentes para debatir sobre inteligencia artificial, arte, inclusión social y desarrollo sostenible, posicionando nuevamente al ecosistema creativo e intelectual paraguayo en el mapa del debate global y la transformación colectiva.