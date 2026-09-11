Travesías: el recorrido pictórico

Bajo el título de “Travesías”, el reconocido artista Sebastián Boesmi presentó una retrospectiva pictórica que reunió una cuidadosa selección de obras creadas a lo largo de veinticinco años de trayectoria, abarcando desde el 2001 hasta el 2026. La muestra, que contó con un texto en sala redactado por Carlos Sosa, propuso un profundo recorrido visual centrado en la experimentación y la vigencia de la plástica contemporánea.