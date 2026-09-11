Sociales
11 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Travesías: el recorrido pictórico

Una mujer con vestido claro, un hombre sonriente en camiseta negra, y otra mujer seria en blusa blanca, frente a un mural colorido.
Valeria Gallarini, Sebastían Boesmi y Laura Biagioni.Silvio Rojas

Bajo el título de “Travesías”, el reconocido artista Sebastián Boesmi presentó una retrospectiva pictórica que reunió una cuidadosa selección de obras creadas a lo largo de veinticinco años de trayectoria, abarcando desde el 2001 hasta el 2026. La muestra, que contó con un texto en sala redactado por Carlos Sosa, propuso un profundo recorrido visual centrado en la experimentación y la vigencia de la plástica contemporánea.

Por Nadia Cano
Mujer con vestido colorido y hombre canoso con gafas, ambos sonrientes en galería con pinturas abstractas al fondo.
Yuli y Néstor Raomondo.
Hombre en traje oscuro sonríe junto a mujer con vestido marrón y complementos coloridos en galería luminoso.
Enrique Rodríguez y Paola Candia.
Dos mujeres sonrientes, una con blusa floral y bufanda roja, y otra en chaqueta de mezclilla con gafas, en un ambiente artístico.
Tiziana Leopicci y Silvana Domínguez.
Dos hombres sonríen, uno con camisa marrón clara y saco gris, otro con camisa roja, en ambiente artístico y relajado.
Edgar Ynsfrán y Gustavo Díaz de Vivar.
Dos hombres, uno con camisa de rayas y otro con camisa burdeos, posan sonrientes en una galería de arte con obras expuestas.
Tobías Santacruz y Raúl Fanego.
Hombre con barba y gafas en camiseta clara junto a mujer de cabello rizado y blusa blanca, ambos sonriendo en galería de arte.
Juan Cabarcos junto con Juana Jacobs.
Tres hombres en la galería: uno con camisa blanca y jeans, otro en camiseta negra con pantalones cortos plateados, y el tercero en camisa floral.
León Bablot, Enmanuel López Genes y Luis Insfrán.