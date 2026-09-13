Sociales
13 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Doppelhertz desembarcó en Paraguay

Seis hombres vestidos de traje posan con sonrisas en un ambiente iluminado con luces rojas durante el evento de Doppelherz.
Eduardo Lisera, Marcelo Ruiz, Felipe Sanabria, Roque Santa Cruz, Diego López y Martín Gioker. Pedro Gonzalez

De la mano de Quimfa, llegó al país la marca alemana Doppelhertz. La presentación oficial se llevó a cabo en el centro de de eventos Casa 1927 con la presencia de deportistas, comunicadores, representantes de la firma y directivos de la compañía paraguaya.

Por ABC Color
Lanzamiento Oficial Doppelherz Avda España 505 Entre San José y Brasil
Eduardo Mazó, Eduardo Dentice y Marcelo Ruiz.
Lanzamiento Oficial Doppelherz Avda España 505 Entre San José y Brasil
Araceli Brítez y Emiliano Ozorio.
Lanzamiento Oficial Doppelherz Avda España 505 Entre San José y Brasil
Claudia Bordón, Mónica Jara, Raquel Franco y Carlos Duarte.
Lanzamiento Oficial Doppelherz Avda España 505 Entre San José y Brasil
Pamela Ferreira, Christian Gómez y Rossana Benítez.
Tres mujeres sonrientes en evento, una con blusa negra y chaqueta verde, otra en blusa clara con cinturón animal y la tercera con blusa beige y bufanda.
Rebeca Sosa, Analía Núñez y Laura Camila Ferreira.
Hombre en traje oscuro sonríe junto a mujer en vestido nude, en un evento social con iluminación cálida.
Abel Benítez y Jessica Céspedes.
Mujer de cabello oscuro en vestido negro habla con un hombre canoso en traje negro y otra mujer también vestida de negro, en un salón decorado.
Sady Saucedo, Eugenio Zorrilla y Romy Aguayo.
Lanzamiento Oficial Doppelherz Avda España 505 Entre San José y Brasil
Marco Bordón y Adriana Caballero.