Unión Industrial Paraguaya conmemoró sus 90 años de vida institucional

En Talleyrand Costanera, la Unión Industrial Paraguaya (UIP) festejó sus 90 años de vida institucional con la presencia de autoridades nacionales, directivos de empresas paraguayas, diplomáticos e invitados especiales. Durante el evento se repasó la historia de la institución desde sus inicios y su evolución hasta la actualidad, asimismo se hicieron entrega de los premios Aceros 36.

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