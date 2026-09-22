Sociales
22 de septiembre de 2026 a la - 15:23

Unión Industrial Paraguaya conmemoró sus 90 años de vida institucional

Eduardo Felippo y Enrique Duarte Luraghi conversan en un evento formal, vestidos con trajes oscuros y corbatas, con el logo de UIP al fondo.
Eduardo Felippo, Enrique Duarte, Gustavo Volpe y Néstor Méndez Núñez. SILVIO ROJAS FALCON

En Talleyrand Costanera, la Unión Industrial Paraguaya (UIP) festejó sus 90 años de vida institucional con la presencia de autoridades nacionales, directivos de empresas paraguayas, diplomáticos e invitados especiales. Durante el evento se repasó la historia de la institución desde sus inicios y su evolución hasta la actualidad, asimismo se hicieron entrega de los premios Aceros 36.

Por ABC Color
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Mujeres y hombres en traje formal, sonriendo y posando frente a logotipos de UIP durante el evento de aniversario.
Gloria Almeida, Gustavo Lezcano, Gloria Acosta y Julio Levi.
José Antonio Marcondes de Carvalho, con traje gris y sonrisa, posando junto a un hombre con gafas y traje azul oscuro en evento formal.
José Antonio Marcondes, embajador de Brasil, y Henri Carrières, consejero de turismo de la embajada de Brasil.
Guillermo Martinez en traje oscuro junto a dos hombres y una mujer, en un ambiente festivo con luces tenues y decoración formal.
Alison Townsend, Hugo Alonso, Jimena Armand-Ugón y Guillermo Martínez.
Tres mujeres sonrientes en el evento de la UIP, con atuendos elegantes en tonos negros y plateados, frente al logo de la organización.
Verónica y Natalia Rivas y Galia Núñez.
Francisco Benavente con traje oscuro, Francisco Sanfurgo en traje negro con corbata roja y Katja Afheldt con vestido blanco sonríen en la cena.
Francisco Sanfurgo, Hernán Brantes, embajador de Chile; Katja Afheldt, embajadora de la Unión Europea, y Francisco Benavente.
Hombre con traje gris habla, mujer sonriente con vestido a lunares centrales y hombre con traje oscuro sonriendo a la derecha.
José Arias, María Laura Rodríguez y Enrique Ortiz.
Cuatro hombres alineados en el evento, vistiendo trajes formales, con expresión tranquila y ambiente festivo.
Osvaldo Colmán, Rubén Sosa, Silvio Giménez y Miguel Tolces.
Cuatro hombres en trajes formales, sonriendo en la cena conmemorativa de la UIP, con una pantalla de fondo mostrando un mensaje celebratorio.
Fernando de Llamas, Ignacio Cano, Juan Grütter y Antonio Hermosilla.