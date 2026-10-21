Sociales
21 de octubre de 2026 - 01:00

Almuerzo en la CAF en honor a Iván Duque

José Luis Heisecke, Iván Duque y Jorge Srur en el almuerzo organizado por CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y la Cámara Paraguaya de la Construcción (CAPACO), en la Casa de la Integración, en Asunción que tuvo como invitado especial a Ivan Duque.
José Luis Heisecke, Iván Duque y Jorge Srur en el almuerzo organizado por CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y la Cámara Paraguaya de la Construcción (CAPACO), en la Casa de la Integración.Gentileza

El expresidente de Colombia Iván Duque participó de un almuerzo organizado por CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y la Cámara Paraguaya de la Construcción (CAPACO), en la Casa de la Integración. El encuentro reunió a referentes del sector público y privado paraguayo y propició un espacio de diálogo e intercambio sobre los desafíos y oportunidades para la región.

Por ABC Color
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Marta Mareco, María del Mar Leguizamon y Alberto Acosta Garbarino en un evento de la CAF
Marta Mareco, María del Mar Leguizamon y Alberto Acosta Garbarino.
Tres hombres en trajes oscuros frente a una pintura decorativa, con uno usando gafas y otro con corbata verde.
Per Olofsson, Víctor Benítez y Alberto Ñecco.
Diego Bentel y Guillermo Cabral en un evento de la CAF.
Diego Bentel y Guillermo Cabral.
Jorge Moreno sonriente en traje oscuro, Claudia Vallejos con traje blanco y Paul Sarubbi en traje oscuro, frente a un mural cultural.
Jorge Moreno, Claudia Vallejos y Paul Sarubbi.
Liz Crámer en traje negro con pañuelo colorido, Alberto Acosta y Osfaldo Serafini con blazers azules, posando en un ambiente formal.
Alberto Acosta Garbarino, Liz Cramer y Osvaldo Serafini.
Francisco Griñó y Per Olofsson posan junto a Sophia Achucarro en evento de la CAF.
Francisco Griñó, Sophía Achucarro y Per Olofsson.
Miguel Carrizosa y Enrique Duarte.
Miguel Carrizosa y Enrique Duarte.