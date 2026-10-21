Almuerzo en la CAF en honor a Iván Duque

El expresidente de Colombia Iván Duque participó de un almuerzo organizado por CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y la Cámara Paraguaya de la Construcción (CAPACO), en la Casa de la Integración. El encuentro reunió a referentes del sector público y privado paraguayo y propició un espacio de diálogo e intercambio sobre los desafíos y oportunidades para la región.

Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.