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Sociales
01 de noviembre de 2026 - 01:00

Petrobras acompañó la adrenalina del Transchaco Rally 2026

Mujer sonriente con camiseta blanca y hombres con gafas, celebrando en un evento al aire libre con decoraciones del Rally.
Catherine Vargas, Didier Arias, Juan José Zapag y Ana Royg. Fernando Romero

Petrobras acompañó la jornada de clasificación del Transchaco Rally 2026 en el Autódromo Víctor Rubén Dumot, como Energía Oficial de la competencia. En paralelo, la marca mantuvo vigente su Promo Rally 2026, que ofrece a los clientes la posibilidad de ganar una Toyota Fortuner 2027 0 km y acceder a productos oficiales de Toyota Gazoo Racing, sumando una propuesta promocional a la pasión por el automovilismo.

Por ABC Color
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Tres personas sonríen en el podio, vistiendo camisetas blancas con detalles verdes y amarillos. Fondo festivo con una pantalla visible.
Norma Pose, David Vargas y Norma Morínigo.
Hombre con gafas y camiseta blanca de Petrobras sonríe junto a mujer de camisa de mezclilla y otro hombre calvo también con camiseta blanca.
José Alfonso, Ana Torres y Juan José Rojas.
Pareja con camisetas de Lubrax y gorra, felices en un evento, rodeados de un ambiente festivo y decoraciones de la marca.
Derlis Blanco y Laura Mendoza.
Seis hombres de pie en ambiente semicubierto, vistiendo camisetas de diferentes colores y sonriendo en evento de automovilismo.
Fabián Zárate, Rafael Fretes, Francisco Sanfurgo, Francisco Petersen, Francisco Benevente, Gustavo Pereira y Ulrich Sthal.
Niño y adulto sonriendo en camiseta blanca, mujer con gorra y un niño de pie en camiseta negra, ambiente festivo de rally.
Bruno y Arnold Vázquez junto con Alma Conigliaro y Elías Vázquez.
Hombre con gorra y gafas, mujer con camiseta blanca, y otra mujer en camiseta verde, todos sonrientes en un ambiente festivo.
Marcelo Benítez, Liz Silva, Gustavo Gamarra y Ann Krone.
Dos hombres con camisetas blancas y logotipos de Petrobras y Lubrax, sonriendo en ambiente festivo de automovilismo.
Diego Valenzuela y Lucas González.

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