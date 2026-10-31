Petrobras acompañó la adrenalina del Transchaco Rally 2026

Petrobras acompañó la jornada de clasificación del Transchaco Rally 2026 en el Autódromo Víctor Rubén Dumot, como Energía Oficial de la competencia. En paralelo, la marca mantuvo vigente su Promo Rally 2026, que ofrece a los clientes la posibilidad de ganar una Toyota Fortuner 2027 0 km y acceder a productos oficiales de Toyota Gazoo Racing, sumando una propuesta promocional a la pasión por el automovilismo.

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