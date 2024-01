El emotivo homenaje a Matthew Perry en los premios Emmy

Durante la ceremonia de los Emmys de este año, la sección ‘In Memoriam’, destinada a recordar a los artistas y creativos fallecidos, incluyó un homenaje especial a Matthew Perry.

Charlie Puth, conocido cantante y pianista, proporcionó la banda sonora para el momento con una actuación que tocó el corazón de los espectadores.

Puth se sentó al piano y comenzó interpretando su conmovedora canción ‘See You Again’, famosa por ser el tributo a Paul Walker en la película “Fast & Furious 7″. Mientras la melodía llegaba a su fin, Puth sorprendió a la audiencia al cambiar a una versión más melancólica del exitoso tema de la serie televisiva ‘Friends’, ‘I’ll Be There For You’.

En ese instante, la imagen de Matthew Perry, recordado por su rol como Chandler Bing en ‘Friends’, emergió en la pantalla, provocando un momento de emotividad y nostalgia. La presencia de Perry en este segmento subrayó el cariño y el impacto que el actor tuvo en la industria y el público.

Otros actores homenajeados

El ‘In Memoriam’ de los Emmy también rindió tributo a otros actores que dejaron de existir en 2023 entre ellos Kirstie Alley, Andre Braugher, Harry Belafonte, el aclamado Alan Arkin, entre otros.