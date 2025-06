Paraguay, ¿hub internacional de IA?

Durante una audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Rubio sostuvo que el crecimiento de la inteligencia artificial “va a poner una presión enorme sobre la producción de energía a nivel global”, lo que generará nuevas oportunidades estratégicas para los países que puedan ofrecer energía abundante y a bajo costo, publicaron los medios de comunicación.

En ese contexto, Paraguay fue mencionado por Rubio como un ejemplo concreto. El secretario de Estado señaló que Paraguay posee una planta hidroeléctrica (en referencia a Itaipú), cuya producción energética fue históricamente compartida con Brasil bajo un acuerdo de largo plazo que ya ha expirado. “Ahora están tratando de decidir qué hacer con ese 50% de electricidad generada que ya no va a ir a Brasil. No pueden poner esa energía en un tanque y exportarla. Así que alguien inteligente va a ir a Paraguay y abrirá una instalación de inteligencia artificial”, afirmó Rubio.

Las declaraciones en este sentido de un personaje como el secretario de Estado de los EEUU. tienen gran valor porque ponen en vidriera a nuestro modesto país. Pero de ahí a creer y repetir que el excedente actual -que no tiene larga vida- y el potencial de otras fuentes -que por ahora no pasan de la enunciación-, es suficiente y mágico para atraer centros de datos de gran escala y especialmente los de IA, es un engaño o desconocimiento o típico discurso político.

Pero para atraer inversiones en data centers de gran escala, se deben crear múltiples condiciones estratégicas, como nuevas y flexibles reglas y esquemas de consumo y tarifación (ejemplo: la “respuesta a la demanda”), mejorar la infraestructura digital y la conectividad global internacional, mayor capital humano, seguridad jurídica, entorno legal, talento humano de calidad, nuevas figuras impositivas (ejemplo: impuesto a la “renta presunta” basada en el consumo energético y rendimiento Bitcoin por Megavatio hora [BTC/MWh] de las criptomineradoras).

Para todo esto hay que realizar reformas estructurales que no se ven ni se hablan.

Diferentes industrias requieren tratamientos diferentes. Como ejemplo comparemos una granja criptomineradora con un data center destinado a IA, ambos de 100 MW de potencia demandada.

Caso 1. Granja Criptominería de 100 MW

Supuestos:

Demanda eléctrica: 100 MW (funcionando 24/7) = 2,400 MWh/día.

Costo eléctrico: US$ 50/MWh = US$ 120,000/día.

Inversión inicial: US$ 200 millones.

Precio promedio BTC: US$ 50,000/BTC. (En estos días superó los US$ 100.000).

Eficiencia media del computador ASIC: 30 J/TH (mod.Antminer S19 o similar).

Hashrate total: Supongamos 3 EH/s (esto es razonable para 100 MW de equipos modernos).

Recompensa diaria estimada: 80–120 BTC/día (depende de dificultad y pool fees).

Resultados:

Ingresos diarios: US$ 4 M – US$ 6 M.

Costos operativos diarios: US$ 150 – 200 k/día total).

Margen bruto estimado: US$ 3.8 M – US$ 5.8M/día.

Tiempo estimado para recuperar inversión: Si ganan US$ 4M netos/día = US$ 200M /US$ 4M = 50 días.

Incluso con precios más bajos o dificultad creciente, es posible recuperar en 3–6 meses si las condiciones son estables.

Caso 2: Data Center de IA de 100 MW

Supuestos:

Misma demanda eléctrica: 100 MW.

Equipamiento costoso (GPUs/TPUs): mucho más caro que ASICs.

Ej: Una granja NVIDIA H100 de 100 MW puede requerir US$ 400 – US$ 600 millones o más solo en hardware.

Clientes: empresas, modelos fundacionales, inferencia cloud, etc.

Modelo de ingresos: basado en contratos, uso por hora, servicios SaaS o PaaS.

Ej: US$ 3 – US$ 10/hora por GPU de gama alta.

Utilización efectiva: 60–85% (por mantenimiento, programación de tareas, etc.).

Resultados:

Ingresos diarios promedio: difíciles de estimar, pero podrían ir desde US$ 500k hasta US$ 2M/día en centros bien operados y demandados.

OPEX más elevado (más personal técnico, refrigeración compleja, SLA, seguridad).

Recuperación depende de:

* Contratos firmes.

* Demanda estable (picos de IA, saturación del mercado, etc.).

* Tiempo estimado de recuperación: 2 a 4 años en el mejor de los casos, si tienen clientes grandes y buena ocupación.

Más lento, pero más estable y con menos riesgo regulatorio.

Los factores clave del sistema energéticos que se requieren además de la energía, son:

* Energía eléctrica confiable y estable.

* Alta disponibilidad: suministro continuo, sin interrupciones.

* Redundancia eléctrica: múltiples líneas de alimentación para evitar caídas.

* Calidad energética: voltaje y frecuencia estables.

Aunque Paraguay produce mucha energía, necesita modernizar su infraestructura interna de transmisión y distribución para cumplir estos estándares.

* Conectividad internacional de datos.

* Fibra óptica internacional de alta capacidad.

* Rutas redundantes (diversos caminos para evitar cortes).

* Bajos tiempos de latencia hacia EE.UU., Europa y otros hubs de internet.

* Paraguay tiene limitaciones: es país mediterráneo y depende de conexiones vía Brasil o Argentina para acceder a cables submarinos.

* Infraestructura física y logística.

* Terreno amplio y seguro (lejos de riesgos de inundación, terremotos, etc.).

* Acceso a transporte (carreteras, aeropuertos cercanos).

* Proximidad a centros urbanos o técnicos (aunque el centro puede estar en zona rural, necesita acceso logístico y humano).

* Buen sistema de agua (para refrigeración, si no se usan tecnologías de enfriamiento por aire).

* Talento humano calificado.

* Ingenieros en sistemas, redes, energía, ciberseguridad, refrigeración industrial.

* Técnicos para mantenimiento 24/7.

* Programas universitarios y técnicos que generen recurso humano local. Paraguay ha mejorado, pero aún tiene escasez relativa de talento especializado en estas áreas.

* Marco legal, seguridad jurídica y política.

* Estabilidad política y ausencia de conflictos internos.

* Seguridad jurídica, respeto a contratos e inversiones.

* Leyes favorables a la inversión extranjera.

* Protección de datos (compliance con normas como GDPR).

* Marco regulatorio para temas como propiedad intelectual, transferencia de datos, criptografía, etc.

* Incentivos fiscales y regulatorios.

* Exenciones de impuestos a la importación de equipos.

* Régimen tributario claro y competitivo.

* Acceso a zonas francas tecnológicas o regímenes especiales. Paraguay tiene regímenes interesantes (como Maquila y Zonas Francas), pero aún no ha desarrollado un marco específico para atraer data centers de IA.

* Seguridad física y cibernética.

* Protección ante amenazas físicas (vandalismo, terrorismo, sabotaje).

* Sistemas avanzados de ciberseguridad.

* Capacidad de respuesta ante ataques o fallas técnicas.

* Demanda local o regional.

Muchas empresas de tecnología instalan centros de datos donde existe o se espera una gran demanda digital (usuarios, industria tecnológica, servicios en la nube, fintechs). Esto ayuda a justificar la inversión y mejora la latencia del servicio.

Energía

Aunque Paraguay produce mucha energía, necesita modernizar su infraestructura interna de transmisión y distribución para cumplir estos estándares.

Límites

Paraguay tiene limitaciones: es país mediterráneo y depende de conexiones vía Brasil o Argentina para acceder a cables submarinos.

(*) Ingeniero consultor.