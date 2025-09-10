La UE incluye a un ucraniano en su lista de los más buscados por ciberataques globales

Tymoshchuk, nacido el 2 de octubre de 1996, es reclamado por varios países, entre ellos Francia, que lo busca por delitos informáticos, participación en organización criminal, extorsión y chantaje. Según la ficha publicada en la web de los más buscados de la UE, el fugitivo usaba alias como Deadforz, Boba y Volotmsk, entre otros. Mide cerca de 1,80 metros, tiene ojos marrones y es considerado "peligroso".

Las autoridades lo acusan de haber liderado, entre 2018 y 2020, junto con otros cómplices, el despliegue de LockerGoga, un programa de secuestro de datos (ransomware) contra cientos de empresas en todo el mundo. Las víctimas vieron sus operaciones interrumpidas y, en muchos casos, fueron obligadas a pagar un rescate.

Se estima que los daños globales de la red superan los 18.000 millones de dólares.

El fugitivo es considerado un objetivo prioritario para las fuerzas de seguridad y varios de sus colaboradores ya han sido arrestados en Ucrania. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

La investigación, apoyada por Europol y Eurojust, ha involucrado a autoridades de Francia, Alemania, Noruega, Suiza, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos. Los investigadores lograron mapear la estructura completa de la red, desde desarrolladores del programa maligno y especialistas en intrusión, hasta blanqueadores de capitales encargados de manejar las ganancias.

Europol instó a los ciudadanos a consultar la web de los más buscados de la UE (eumostwanted.eu) y a aportar cualquier información que pueda ayudar a localizar al fugitivo.

El LockerGoga, el programa usado por Tymoshchuk y sus socios, es un tipo de 'ransomware' especialmente destructivo: cifra los archivos de los sistemas afectados, bloquea el acceso a los equipos y exige un pago en criptomonedas para restaurar la información.

Su ataque más notorio fue contra Norsk Hydro en 2019, que obligó a la multinacional noruega a detener parte de su producción y generó pérdidas millonarias.