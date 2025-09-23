Primer ministro noruego no ve vínculo entre incidentes aeroportuarios en Oslo y Copenhague

"No vemos ninguna conexión entre Copenhague y Oslo, no podemos sacar una conclusión así. Pero es llamativo que esto esté ocurriendo al mismo tiempo en aeropuertos de varios países europeos. Es algo que debemos incluir en la investigación", dijo Store a la televisión TV2.

El primer ministro noruego señaló que se mantiene en contacto con el Gobierno danés.

"Es muy desafortunado, porque afecta al tráfico aéreo y a los pasajeros", afirmó sobre el incidente que obligó a cerrar el espacio aéreo sobre el aeropuerto de Oslo entre las 00.30 y las 03.30 del martes, hora local (22.30 y 01.30 GMT) tras el avistamiento de dos drones en las cercanías.

En cambio, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha calificado el incidente de "ataque" a la infraestructura crítica del país.

Las autoridades noruegas habían informado además de la detención de dos personas sospechosas el lunes por la noche en conexión con el vuelo no autorizado de drones.

Sin embargo, según los detalles que han emergido a lo largo del día de hoy, todo apunta a que el caso -que involucra a una pareja de turistas de Singapur que había hecho volar un dron sobre una zona militar- no guarda relación con el incidente del aeropuerto.

Frederiksen informó por su parte de que se había comunicado con Store, así como con el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y con la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen.

"Recientemente hemos sido testigos de unos acontecimientos preocupantes. Violaciones rusas del espacio aéreo. Actividad indeseada de drones en varios países europeos. Ayer también en Noruega y Dinamarca. Es un claro recordatorio de los tiempos en los que vivimos. De que debemos salvaguardar la paz y la seguridad", escribió Frederiksen en la red social X.

Con anterioridad, la jefa de Gobierno danesa había hablado de un "ataque" contra las infraestructuras esenciales del país escandinavo.

El aeropuerto de Kastrup, en la capital danesa, suspendió sus operaciones entre las 20.30 de ayer y las 00.30 del martes hora local (18.30 y 22.30 GMT).