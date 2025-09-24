Autoridades mexicanas indagan ataque contra vehículo en el que viajaba nieta de gobernador

“Se está investigando cuál fue la causa. Parece que la causa fue el robo del vehículo. No necesariamente la causa está vinculada con la familia, pero de todas maneras se están haciendo todas las investigaciones y el gabinete de seguridad va a seguir dando la información”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

El martes, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa, uno de los estados más peligrosos del país, informó sobre el ataque registrado en el bulevar Jesús Kumate, en la salida sur del municipio de Culiacán, capital del estado.

De acuerdo con la información oficial, la menor salió ilesa mientras que varios integrantes del esquema de seguridad resultaron lesionados.

Así mismo, un autobús que se encontraba cerca del vehículo fue impactado también con las balas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su lado, Rocha Moya, confirmó -en un mensaje en redes sociales- que el motivo del ataque fue un “intento de despojo” de la camioneta en la que viajaba su nieta.

“Respecto a la agresión sufrida a elementos de la SSP Sinaloa en Culiacán, derivada de un intento de despojo de camioneta, informo que los agentes lesionados ya reciben atención médica. En el vehículo viajaba mi nieta, quien resultó ilesa”, detalló el mandatario estatal.

Sheinbaum aseveró, no obstante, que “no se descarta ninguna hipótesis, porque así debe ser y la Fiscalía tiene que hacer las investigaciones con el apoyo del gabinete de seguridad”.

El ataque ocurrió el mismo día que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, se reunió con empresarios de Sinaloa e informó acerca de la disminución de los homicidios dolosos en el noroeste del país.

Desde septiembre de 2024 existe una pugna interna del Cartel de Sinaloa, al que Estados Unidos declaró este año como un grupo terrorista, tras la detención en julio de Ismael ‘el Mayo’ Zambada, cofundador de la organización, luego de que Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, lo entregara a Estados Unidos.

Según cifras del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), desde el 9 de septiembre de 2024, el conflicto entre Los Chapitos y Los Mayos -seguidores de uno y otro de estos delincuentes mencionados-, respectivamente, ha causado 1.828 muertos en Sinaloa y 2.390 desapariciones forzadas.