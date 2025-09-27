Noruega investiga posible avistamiento de drones sobre instalaciones militares

"Podemos confirmar que hemos recibido informaciones de posible actividad de drones observada en la zona alrededor de la base aérea de aviones de combate en Orland", declaró un portavoz de las Fuerzas Armadas al diario 'Dagens Naeringsliv', aludiendo a una base situada en el centro del país donde están estacionados cazas F-35.

Los avistamientos se produjeron este sábado fuera del área de la base y sus operaciones no se han visto afectadas, de acuerdo con el portavoz.

La Policía, por su parte, declaró que toma en serio las informaciones y ha lanzado una investigación, aunque todavía es pronto para informar sobre posibles resultados.

Este sábado las autoridades danesas anunciaron que el viernes por la noche se produjeron nuevos avistamientos de drones sobre instalaciones militares, incluida la base de Karup, cuyo espacio aéreo tuvo que ser cerrado por seguridad al tráfico civil durante algún tiempo.

Desde el lunes pasado se han producido varios incidentes de este tipo en ambos países, aunque, mientras que el Gobierno danés ha hablado de "ataque" y de "guerra híbrida" por parte de un actor todavía desconocido, las autoridades noruegas han mostrado más cautela y no han confirmado que realmente se haya podido detectar la presencia de drones.