Avistan más drones en Dinamarca, que cerrará espacio aéreo a aparatos civiles por cumbre

"Las Fuerzas Armadas pueden confirmar que se observaron drones en varios emplazamientos de las Fuerzas Armadas la noche pasada", anunció la institución castrense sin proporcionar más detalles sobre los avistamientos, que se han producido ya durante varias noches consecutivas.

En vista de los incidentes que comenzaron el lunes, cuando el aeropuerto de Copenhague tuvo que suspender el tráfico aéreo durante varias horas, y que el Gobierno danés ha tildado de actos de "guerra híbrida", el Ejecutivo de Mette Frederiksen ha tomado medidas para garantizar la seguridad de la cumbre que se iniciará el miércoles.

Así, el ministro de Transporte, Thomas Danielsen, informó este domingo de que en virtud de las opciones previstas en la Ley de Aviación, quedarán prohibidos todos los vuelos de drones civiles en todo el territorio nacional desde el lunes 29 de septiembre, hasta el viernes, 3 de octubre.

"No podemos aceptar que drones extranjeros creen incertidumbre y trastornos en la sociedad, como hemos experimentado recientemente", declaró, según un comunicado, y agregó que con la medida "se elimina el riesgo de que drones hostiles sean confundidos con drones legales y viceversa".

"Estamos actualmente en una situación de seguridad difícil y debemos garantizar las mejores condiciones de trabajo posibles para las Fuerzas Armadas y la Policía, que son responsables de la seguridad durante la cumbre de la UE", comentó por su parte el ministro de Defensa Troels Lund Poulsen.

Una infracción de la prohibición puede acarrear multas o penas de prisión de hasta dos años.

También este domingo trascendió que Dinamarca ha pedido ayuda a las Fuerzas Armadas de Alemania para garantizar la seguridad de la reunión informal, para lo que desplazarán a Copenhague un continente de sus fuerzas anti-drones.