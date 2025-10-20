Taiwán busca establecer un centro de fotónica de silicio en pleno desarrollo de la IA

En una audiencia parlamentaria recogida por la agencia CNA, el jefe del Consejo Nacional de Desarrollo (NDC) de Taiwán, Yeh Chun-hsien, aseguró este lunes que el Ministerio de Asuntos Económicos está discutiendo el establecimiento de un centro de fotónica de silicio en Kaohsiung, localidad que cuenta con una de las principales fábricas de chips avanzados de TSMC.

Además, Hon Hai (Foxconn), el mayor ensamblador de productos informáticos del mundo, está construyendo un centro avanzado de computación en esta misma ciudad.

Aplicada al mundo de los semiconductores, la fotónica de silicio permitiría emplear las propiedades de este elemento químico para transformar las señales eléctricas en pulsos de luz, al tiempo que reduciría el consumo de energía de los circuitos integrados.

Taiwán aspira a consagrarse como un centro neurálgico de la inteligencia artificial, aprovechando la estrecha relación existente entre las compañías isleñas y líderes del sector como Nvidia y AMD, cuyos máximos responsables son taiwaneses.

El Ejecutivo isleño ha designado a la fotónica de silicio, la computación cuántica y la robótica, entre otras, como "tecnologías críticas" en el desarrollo de la IA, de acuerdo a un informe de la NDC, que espera que esta tecnología cree 7 billones de dólares taiwaneses (228.713 millones de dólares estadounidenses) en valor de producción y 180.000 puestos de trabajo bien remunerados en 2028.

Para 2040, se espera que el valor de esa producción supere los 15 billones de dólares taiwaneses (490.099 millones de dólares) y contribuya al establecimiento de 500.000 empleos bien remunerados, lo que convertiría a Taiwán en el quinto mayor desarrollador de inteligencia artificial a nivel mundial, según la NDC.