Una caída de la nube de Amazon causa fallos en webs y aplicaciones de todo el mundo

Madrid, 20 oct (EFE).- Amazon Web Services (AWS), la mayor red de servidores en la nube del mundo, registra problemas técnicos desde casi las 9.00 horas (7.00 GMT) de este lunes, lo que causa todo tipo de incidencias y cortes en redes sociales, plataformas de juego en línea, sistemas informáticos, páginas webs y aplicaciones.