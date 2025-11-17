Taiwán advierte sobre DeepSeek y cuatro apps chinas de IA por "riesgos de ciberseguridad"

En un comunicado difundido este domingo, la principal agencia de inteligencia de la isla indicó que llevó a cabo una inspección de cinco modelos de lenguaje de IA generativa desarrollados en China -DeepSeek, Doubao, Yiyan, Tongyi y Yuanbao- en torno a dos categorías principales: la seguridad de la aplicación y el contenido generado.

Respecto al primer punto, los investigadores evaluaron las aplicaciones de acuerdo a quince indicadores agrupados en cinco categorías de "violaciones de seguridad", incluyendo la recopilación de datos personales, el uso excesivo de permisos, la transmisión y el intercambio de datos, la extracción de información del sistema y el acceso a datos biométricos.

Los resultados del estudio muestran que Tongyi es el software con más brechas de seguridad al incumplir once de los quince indicadores, seguido por Doubao y Yuanbao (diez cada uno), Yiyan (nueve) y DeepSeek (ocho).

"En particular, las violaciones comunes entre las cinco aplicaciones desarrolladas en China incluyen solicitar acceso a datos de ubicación, recopilar capturas de pantalla, obligar a los usuarios a aceptar términos de privacidad irrazonables y recolectar parámetros del dispositivo", señaló la NSB.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En cuanto al contenido generado, el organismo subrayó que estos modelos de lenguaje presentan un "fuerte sesgo" y "desinformación", destacando la adopción de una postura política favorable a China, la creación de "narrativas históricas distorsionadas" y la "filtración de palabras clave" como democracia, libertad y derechos humanos.

Una vez concluida la inspección, la NSB confirmó que "efectivamente existen vulnerabilidades generalizadas de ciberseguridad y distorsiones informativas" en estas aplicaciones.

"La NSB recomienda encarecidamente al público mantenerse vigilante y evitar descargar aplicaciones chinas que representen riesgos de ciberseguridad, a fin de proteger la privacidad de los datos personales y los secretos comerciales corporativos", concluyó la agencia.

A principios de este año, el Ministerio de Asuntos Digitales de Taiwán prohibió a los empleados del sector público utilizar DeepSeek debido al riesgo de posibles filtraciones de datos hacia el Gobierno chino.

No obstante, las otras cuatro aplicaciones chinas no están sujetas a ninguna restricción en la administración pública, ni existe una prohibición para el uso privado de DeepSeek en Taiwán, de acuerdo a la agencia CNA.