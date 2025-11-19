Polonia desplegará 10.000 soldados en todo el país para prevenir actos de sabotaje

Según explicó el ministro en una rueda de prensa en Varsovia, el dispositivo de vigilancia se activará el próximo sábado, 21 de noviembre, y bajo el nombre "Operación Horizonte" facilitará el trabajo conjunto de los cuerpos de seguridad, como la policía, con el Ejército, para combatir la llamada "guerra híbrida" que, señaló Kosiniak-Kamysz, ya no tiene lugar solo en las fronteras sino también en el interior del país.

Por su parte, el Jefe del Estado Mayor polaco, el general Wiesław Kukuła, también presente en la rueda de prensa, informó de que la operación estará bajo mando militar y se centrará en tres objetivos: la gestión de riesgos, con la identificación de objetivos vulnerables, la prevención (con patrullas terrestres y aéreas), y la participación ciudadana.

Para facilitar esto último, el Gobierno polaco lanzará una aplicación para teléfonos móviles que permitirá a cualquier ciudadano alertar inmediatamente a las autoridades sobre cualquier actividad sospechosa y adjuntar datos de geolocalización, fotografías o grabaciones, además de pedir a la población que "observe su entorno inmediato con mayor atención de lo habitual".

El ministro aseguró que "la eficiencia de los servicios secretos polacos es alta y han frustrado decenas, si no cientos, de actos de sabotaje", de los cuales responsabilizó a Rusia y a mercenarios patrocinados por Moscú.

Además, el ministro polaco del Interior, Marcin Kierwiński, declaró en la misma comparecencia ante la prensa que la fiscalía ha presentado cargos formales contra los dos ciudadanos ucranianos sospechosos de los actos de sabotaje del pasado fin de semana, a los que se acusa de espionaje y terrorismo, delitos que conllevan una pena de hasta cadena perpetua.

No obstante, los dos responsables directos no han sido detenidos, ya que huyeron de Polonia a Bielorrusia entre la noche del sábado y el domingo, según las autoridades.

Polonia, dijo Kierwiński, "exigirá explicaciones a Ucrania sobre cómo es posible que una persona condenada en rebeldía en Ucrania haya podido entrar en territorio polaco sin estar marcada como sospechosa en sistemas internacionales, como el de Interpol", con respecto a uno de los sospechosos de haber estado involucrados en los actos de sabotaje contra dos tramos de vías férreas.