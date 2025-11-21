Agentes arrestan a tres integrantes del grupo criminal Los Rodolfos en Ciudad de México

En un comunicado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) anunció estas tres detenciones en sendos operativos realizados en dos alcaldías de la capital, en los que además se incautaron 385 dosis de droga, un arma de fuego, placas de automóviles, documentación diversa y chips para teléfonos celulares.

Además, colaboraron en el operativo la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional de México.

Según la investigación del Ministerio Público, los tres detenidos posiblemente desempeñaban funciones de mando o coordinación dentro del grupo delictivo Los Rodolfos, dedicado al narcomenudeo, la tala ilegal, al homicidio o la extorsión.

Los arrestados fueron identificados como tres hombres de 28, 49 y 30 años, respectivamente, quienes además contaban con antecedentes en el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

Tras su detención fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones. Los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial.

La desarticulación de Los Rodolfos "forma parte de los esfuerzos para reducir los delitos de alto impacto" en Ciudad de México, destacó la Fiscalía capitalina.

De hecho, hace tres años, las autoridades mexicanas detuvieron al líder del grupo criminal, Gerardo N, alias 'el Yayo', junto a dos cómplices, a los que les incautaron dos armas de uso exclusivo del ejército y polvo blanco "con las características propias de la cocaína".

El Gobierno de México ha detectado operaciones de más de una decena de organizaciones criminales en la capital, en cuyo centro destacan los enfrentamientos entre las rivales Unión Tepito y Fuerza Anti-Unión como origen de buena parte de los homicidios que ocurren en la urbe.