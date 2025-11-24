México detiene a reclutador para grupos delictivos vinculados a asesinato de alcalde Manzo

Según informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en sus redes sociales, las líneas de investigación apuntan a que el detenido habría reclutado a dos individuos implicados en el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre durante un evento público por el Día de Muertos.

Fuentes oficiales confirmaron a EFE que Herrera reclutó a los ya fallecidos Víctor Manuel 'N' y Fernando Josué 'N', los cuales participaron activamente en el homicidio de Manzo.

De acuerdo con la información de las autoridades, los captados por el reclutador desempeñaban funciones de sicariato y distribución de droga en la zona.

Después de los trabajos de gabinete y campo, elementos de seguridad ubicaron al sospechoso en las inmediaciones de un hotel en Uruapan, donde fue arrestado por delitos de cohecho y contra la salud.

Tras la detención se le informó de sus derechos y fue presentado ante el Ministerio Público que definirá su situación legal.

La operación se enmarca en el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” y fue ejecutada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con Fiscalía y Policía Estatal.

El pasado sábado, el gobernador del estado de Michoacán (oeste), Alfredo Ramírez Bedolla, informó que un guardia de Carlos Manzo se encuentra prófugo.

El viernes, la Fiscalía General del Estado (FGE) anunció la detención de siete escoltas por su probable participación en el asesinato del alcalde, pero en total eran ocho los acusados.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, las investigaciones apuntan a que tres hombres participaron en la agresión directa: el sujeto, de 17 años, que disparó y fue abatido en el lugar, y otros dos que realizaron "labores de seguimiento y logística", quienes fueron hallados muertos el 10 de noviembre pasado.