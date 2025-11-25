Italia bloquea 7,5 millones de llamadas comerciales desde números móviles falsos al día

Esta medida forma parte de la segunda fase del plan italiano para combatir la suplantación de identidad, que altera el número de teléfono de la llamada para hacerla parecer como si fuera local, cuando en realidad se origina en el extranjero.

En agosto, AgCom activó una primera fase del sistema que bloqueaba las llamadas fraudulentas provenientes de números fijos italianos falsificados.

"En total, los cuatro principales operadores bloquearon, entre el 19 y el 21 de noviembre, una media aproximada de 7,46 millones de llamadas al día", informó este martes la AgCom en un comunicado.

Los cuatro principales operadores italianos (TIM, Vodafone-Fastweb, WindTre e Iliad) han informado a AgCom de que entre el 19 y el 21 de noviembre, el número de llamadas fraudulentas bloqueadas fue seis veces mayor que el de las llamadas bloqueadas en septiembre, cuando solo se bloqueaban las llamadas desde números fijos (alrededor de 1,3 millones diarias).

Según AgCom, algunos operadores han detectado tasas de llamadas irregulares del 50 %, 70 % e incluso 90 % del total del tráfico móvil recibido desde el extranjero.

La medida, que busca frenar el telemarketing agresivo y las estafas telefónicas, permite verificar en tiempo real si un número móvil existe, a quién está asignado y si se encuentra en itinerancia (roaming) legítimo o ha sido falsificado, bloqueando automáticamente las llamadas que no superen los controles.

No obstante, AgCom advierte que el fenómeno podría trasladarse a las llamadas realizadas con números internacionales legítimos, los cuales, según la normativa actual, no pueden ser bloqueados.

Además, podría aumentar la suplantación de identidad originada dentro de Italia, y en ese caso, la autoridad asegura que podrá identificar y sancionar a los responsables.