Letonia termina una valla de separación con Rusia de 280 kilómetros

Según informó la emisora de televisión letona LRT, la construcción de esa barrera fronteriza fue completada hoy, en lo que constituye una de las "infraestructuras más importantes para la seguridad nacional", de acuerdo con los términos del Ministerio del Interior del país báltico.

Media docena de empresas trabajaron en la instalación de esta nueva barrera física con Rusia, destinada, entre otras cosas, a mejorar el control fronterizo.

El proyecto ha contado con un presupuesto de 166 millones de euros, a los que se sumarán el año próximo otros 20 millones de euros, que se destinarán específicamente a patrullas para la infraestructura y tecnologías de vigilancia.

Letonia, al igual que los también países bálticos Lituania y Estonia, junto a Polonia y el resto de naciones del flanco oriental europeo, pidieron el pasado día 16 de diciembre en una cumbre celebrada en Helsinki que la Unión Europea (UE) priorice los proyectos para la defensa comunitaria, en un contexto geopolítico marcado por el hostil comportamiento de Rusia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy