Letonia investiga los daños sufridos en un cable de telecomunicaciones en el mar Báltico

"Se ha detectado un daño en un cable óptico perteneciente a una empresa privada en el mar Báltico, cerca de Liepāja. Los usuarios de telecomunicaciones letones no se han visto afectados por el incidente", indicó la jefa del Gobierno letón a través de su cuenta de X.

"Estoy en contacto con el Centro de Gestión de Crisis y los servicios responsables, mientras la Policía estatal ha iniciado una investigación y se están esclareciendo las circunstancias", abundó Silina.

Este incidente se produce después de que el pasado miércoles trascendiera que la empresa finlandesa Elisa había informado de daños en uno de sus cables en el Golfo de Finlandia, también en el mar Báltico.

Además, las autoridades finlandesas investigan un barco incautado, el Fitburg, buque de bandera de San Vicente y Granadinas, sospechoso de dañar un cable submarino entre Finlandia y Estonia.

Un marino de la tripulación, de nacionalidad azerí, está detenido en relación con este incidente en el Golfo de Finlandia.