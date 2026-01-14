Verizon, la mayor operadora móvil de EEUU, reporta cortes de conexión para muchos clientes

"Somos conscientes de un problema que está afectando a los servicios de voz y datos inalámbricos de algunos clientes. Nuestros ingenieros están trabajando para identificar y solucionar el problema lo antes posible", expresó la empresa en un mensaje publicado en la red social X en la que no ha especificado el número de clientes ni las regiones afectadas.

La página Downdetector, especializada en interrupciones de servicio tanto de teleoperadoras como de otras grandes empresas de servicios por internet, muestra más de 180.000 reportes de cortes de conexión pasadas las 12.50 hora local del este de EE.UU. (16.50 GMT), la inmensa mayoría de ellos en el este del país.

Según la misma página, otros operadores de telefonía como AT&T y T-Mobile, han sufrido un aumento en las interrupciones de servicio con respecto a lo normal.

Algunos ciudadanos de Washington DC recibieron a partir de esa hora en sus teléfonos un mensaje del servicio de emergencias del Distrito de Columbia dando cuenta de la avería y recomendando que, en caso de no contar con servicio de Verizon, se debería usar un dispositivo de otra compañía telefónica, un teléfono fijo o acudir directamente a una comisaría de policía o estación de bomberos si se quiere reportar una emergencia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Verizon cuenta con más de 146 millones de clientes y es la mayor operadora de telefonía móvil en el país por detrás de T-Mobile.