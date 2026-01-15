España advierte que una acción unilateral externa no va a aportar estabilidad a Irán

"Una acción unilateral externa no va a aportar estabilidad a Irán, que es lo que en estos momentos necesita", apuntó el ministro a su llegada al Congreso, donde comparece hoy para hablar sobre las relaciones exteriores de España en un momento de alta tensión geopolítica.

En un contexto en el que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha ofrecido la ayuda de su Gobierno para la libertad de Irán, Albares dijo que todos tienen que "evitar situaciones de caos".

Preguntado por la posibilidad de que España evacue al personal diplomático del país y a los españoles que viven en Irán, el ministro afirmó que todavía no se plantean evacuar al personal y que, en el caso de los ciudadanos -unos 140-, "todavía hay medios comerciales para poder salir del país".

El Ministerio de Asuntos Exteriores actualizó el miércoles sus recomendaciones de viaje y recomendó a los españoles que están en Irán que abandonen el país "haciendo uso de los medios disponibles" debido a la situación de gran inestabilidad que vive la zona. Además, desaconsejó "completamente" viajar a ese país.

Según Albares, España está monitorizando "al minuto" la situación, que es "muy complicada".

Por ello, exigió al Gobierno de Irán que respete la libertad de manifestación pacífica y la libertad de expresión y que restablezca toda la comunicación con el exterior.

Irán cumple este jueves una semana con el acceso bloqueado al internet global y con las comunicaciones internas limitadas, una medida tomada para detener las protestas que sacuden el país desde hace 19 días.

En los tres últimos días no se han producido nuevas protestas y las autoridades iraníes no dan cifras de víctimas civiles, solo reconocen que "ha habido muchos muertos".

Del número de efectivos de las fuerzas de seguridad sí tienen recuento y hasta ahora se ha informado de al menos 150 de ellos muertos en las protestas.