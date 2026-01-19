Detienen al líder de facción ligada al Cartel de los Beltrán Leyva en el norte de México

A través de sus redes sociales, el funcionario informó que 'Mantecas' fue arrestado junto a otras siete personas de su misma facción, en un operativo en el que les incautaron armas, vehículos y un centro de producción de drogas sintéticas.

Todos ellos fueron identificados como colaboradores del Cartel de los Beltrán Leyva, organización criminal que se separó del histórico Cartel de Sinaloa en 2008 y que sigue activa a pesar de la muerte de sus principales líderes.

En el operativo participaron efectivos de la Guardia Nacional, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, con el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR), agregó Harfuch, quien explicó que las investigaciones penales contra los detenidos "continúan".

En un comunicado aparte, la SSPC detalló que las fuerzas de seguridad detuvieron a los sospechosos tras detectar que se encontraban armados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al percatarse de su presencia, los integrantes del grupo criminal agredieron a los agentes con disparos de armas de fuego, ataque en el que las autoridades no han reportado ningún herido o lesionado.

Tras su arresto se les incautó, además de las armas con las que realizaron los disparos, varios vehículos y un centro de producción de drogas sintéticas.

Además, fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

"Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de detener a generadores de violencia en estricto apego a los derechos humanos", concluyó la dependencia del Gobierno mexicano.

El grupo de los Beltrán Leyva, fragmentado en varias facciones, mantiene una fuerte presencia en estados como Sinaloa, Guerrero o Baja California, donde se dedican a actividades criminales como el narcotráfico, el homicidio o el tráfico de armas.