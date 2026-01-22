Banco Macro adquiere el 50 % de Personal Pay, la billetera virtual de Telecom Argentina

"Banco Macro está realizando un aporte de capital y, por ende, está suscribiendo acciones representativas del 50 % del capital social y de los derechos de voto de Micro Sistemas S.A.U", informó Telecom Argentina en un comunicado firmado por su presidente, Carlos A. Moltini.

Micro Sistemas es un proveedor de servicios de pago virtual controlado por Telecom Argentina, que opera bajo la marca Personal Pay.

De acuerdo a la normativa, la transacción será sometida a la aprobación correspondiente ante la autoridad de Aplicación de Defensa de la Competencia.

"Esta alianza permitirá generar una propuesta integral diferencial para los clientes que operan en la plataforma Personal Pay, ampliando la oferta de productos y servicios financieros a más clientes, con el respaldo líder de Banco Macro", expresó el comunicado.

La compañía aseguró que Banco Macro aportará su experiencia en productos financieros y Personal Pay, su amplia base de clientes activos y casos de uso recurrentes con transaccionalidad genuina, "impulsando un mercado más eficiente y amplio".

El acuerdo se realizó en un contexto donde la digitalización de servicios financieros avanza de manera sostenida en Argentina y la región, y representa una de las mayores alianzas del sector financiero y tecnológico del país sudamericano.

El pasado 24 de febrero, Telecom Argentina compró la filial del grupo español Telefónica por 1.245 millones de dólares.

La operación está aún bajo evaluación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom, regulador de las telecomunicaciones) y de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que estudian la posible configuración de un monopolio en el sector.

Si bien Telecom Argentina ya concretó el pago por la compra de la filial de Telefónica, la integración de ambas empresas ha sido suspendida de forma preventiva, en principio por seis meses, a partir de una resolución adoptada el pasado 25 de marzo por la Secretaría de Industria y Comercio de Argentina.