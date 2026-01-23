EEUU dice que el Comando Sur destinará 11 millones de dólares en apoyo a FFAA en Paraguay

El diplomático indicó que los recursos se dirigirán al Batallón Conjunto de Fuerzas Especiales (BCFE) mediante la donación de armas, equipamiento y capacitaciones.

"Estoy muy orgulloso de destacar una inversión planificada de aproximadamente 11 millones de dólares que el Comando Sur de Estados Unidos va a realizar en Paraguay durante los próximos cinco años", dijo Alter durante un acto celebrado en la sede de ese batallón, que contó con la presencia del mandatario del país, Santiago Peña.

En su discurso, el diplomático mencionó como un "pilar central" de esta iniciativa los entrenamientos por parte del 7° Grupo de Fuerzas Especiales de EE.UU., que, anticipó, durarán cinco años.

Durante la ceremonia, la fuerza de élite recibió 50 fusiles, 100 pistolas y 100 dispositivos de visión nocturna.

Peña consideró la donación "una muestra más del trabajo coordinado" entre Paraguay y EE.UU., países que -afirmó- se han unido con el "objetivo común" de reforzar "la defensa y la seguridad hemisférica".

El comandante de las Fuerzas Militares, general César Moreno, explicó que el donativo forma parte del programa de Respuestas a crisis y contingencias para entrenamiento en operaciones especiales, implementado por ambos países desde el 2025.

El pasado 10 de enero, Paraguay recibió un lote de armas y a 12 instructores del 7° Grupo de Fuerzas Especiales provenientes de EE.UU. que adiestrarán a 40 miembros del batallón de fuerzas especiales.

En diciembre pasado, Estados Unidos y Paraguay firmaron el Acuerdo sobre el Estatuto de Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés), que regula la presencia de militares estadounidenses en la nación suramericana y establece las pautas para una cooperación amplia en materia de seguridad.