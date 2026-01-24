México y EEUU refuerzan cooperación en seguridad tras traslado de criminales prioritarios

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México detalló que los acuerdos fueron resultado de la tercera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad entre México y Estados Unidos (GIS), realizada el viernes en la sede del Departamento de Estado en Washington D.C.

"Se acordó compartir más información sobre las acciones de seguridad implementadas en Estados Unidos, incrementar el intercambio sobre casos prioritarios de México, y continuar y fortalecer las acciones en contra del tráfico de armas", apuntó la nota.

En ese sentido, la cancillería mexicana señaló que la comitiva estadounidense reconoció al Gobierno mexicano "por el reciente traslado de criminales de alto impacto a su país bajo los mecanismos de colaboración y en los respectivos marcos legales de cada nación".

También destacó que, desde la instalación del GIS, en septiembre de 2025, se han registrado avances en el intercambio de información aduanera, un mayor entendimiento de las amenazas globales vinculadas a sistemas no tripulados y resultados en materia de cooperación judicial.

Por último, mencionó que durante la visita a Washington se realizó un recorrido en el Centro de Operaciones de Tecnologías No Tripuladas (UTOC), donde ambas delegaciones compartieron experiencias sobre ejercicios de detección y mitigación de drones.

Precisamente esta semana, México informó del traslado a Estados Unidos de 37 reos mexicanos, considerados “una amenaza real para la seguridad” y requeridos por sus vínculos con organizaciones criminales.

Se trata de la tercera entrega de este tipo durante el Gobierno de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, -quien asumió en octubre de 2024-, luego de dos traslados realizados en 2025, en un contexto de crecientes presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha insistido en que México no hace lo "suficiente" para combatir a los cárteles.

Sumado a ello, el viernes se informó de la captura en México y traslado a Estados Unidos del narcotraficante y deportista exolímpico canadiense Ryan James Wedding, considerado uno de los fugitivos más buscados por Estados Unidos, que ha sido comparado con Joaquín 'el Chapo' Guzmán.

Wedding, acusado por autoridades estadounidenses de tráfico de drogas y asesinato, con presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, fue capturado el jueves por la noche en México, donde permaneció oculto durante más de una década, y desde 2024 figuraba entre los fugitivos más buscados por el FBI en Estados Unidos.