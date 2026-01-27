Los sitios web pornográficos YouPorn, Pornhub y Redtube dejarán de aceptar nuevos usuarios en Reino Unido, anunció el martes su propietario, que denuncia la forma en que se aplica en ese país la obligación de verificar la edad de los internautas.

“Dispositivos seguros”

La empresa Aylo, con sede en Chipre, que ya ha bloqueado sus sitios en otros países por motivos similares, considera que las normas británicas no protegen a los menores y aplicará el bloqueo en Reino Unido a partir del 2 de febrero.

Aunque “los grandes operadores cumplen la ley, la gran mayoría de los sitios que ofrecen contenidos inapropiados para determinadas edades no están sujetos a ningún control”, afirma la empresa, que teme un aumento del “riesgo de exposición a contenidos peligrosos o ilegales”.

Aylo también estima que la verificación de la edad plantea problemas para “la vida privada y los datos personales de los ciudadanos británicos” y afirma que “cada teléfono, tableta u ordenador debería configurarse desde el inicio como un dispositivo seguro para los niños”, en lugar de hacer recaer esta responsabilidad sobre los sitios web.

“Seguimos decididos a colaborar con Reino Unido, la Comisión Europea y otros socios internacionales para garantizar que las lecciones aprendidas en Reino Unido se tengan en cuenta en la elaboración de las políticas futuras”, aseguró Aylo en su comunicado.