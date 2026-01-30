Autoridades capturan a 11 personas por homicidio y venta de droga en Estado de México

El titular de la SSPC precisó en una publicación en su cuenta de X que los detenidos operaban “con alto nivel de violencia” en los municipios de Tultitlán y Coacalco mediante la participación en las bandas ‘Lobo’, ‘Monas’ y ‘Los Portales’.

Entre los arrestados destacó que hay elementos de la policía de Tultitlán, como es el caso de Lucio ‘N’, alias ‘El Señor del sombrero’, y Enrique ‘N’.

En un comunicado, la SSPC explicó que esta detención fue resultado de la coordinación con instituciones de seguridad a nivel local, en la que las labores se enfocaron en “desarrollar líneas de investigación” para identificar a los responsables de varios homicidios en Tultitlán.

A partir de esta indagación y la información recabada, agregó, “se ubicaron los municipios de Tultitlán y Coacalco como las zonas de movilidad de diversos grupos generadores de violencia”.

“De manera coordinada se implementaron operativos con los que fueron detenidos 10 hombres y una mujer, a los cuales se les cumplimentaron órdenes de aprehensión por su relación con al menos 16 homicidios”, señaló el documento.

La operación se llevó a cabo por elementos de la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), así como la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y la Secretaría de Seguridad (SS), ambas del Estado de México.