Los talibanes confirman contactos de alto nivel con Rusia sobre cooperación en seguridad

"Durante una visita oficial a la Federación Rusa, una delegación de alto nivel del Ministerio de Defensa Nacional, encabezada por Mawlawi Mohammad Qasim 'Farid', sostuvo una reunión con Vasily Osmakov, viceministro de Defensa de Rusia", señaló este viernes un comunicado del ministerio.

Los talibanes indicaron que las conversaciones abordaron una amplia gama de asuntos relacionados con la seguridad, incluida la estabilidad de Asia Central, clave para Rusia, y la cooperación militar entre ambas partes.

"Ambas partes mantuvieron conversaciones exhaustivas sobre una serie de cuestiones de seguridad importantes, entre ellas la seguridad regional, la cooperación mutua y las medidas para prevenir desafíos en materia de seguridad", añadió el comunicado.

Asimismo, el texto subrayó que ambas partes destacaron la importancia de mantener un diálogo continuo.

El pasado miércoles, los viceministros de Defensa de Rusia y Afganistán se reunieron en Moscú para mantener consultas centradas en las perspectivas de desarrollo de la cooperación militar entre ambos países.

En contactos anteriores, Moscú y el Gobierno talibán han señalado como una de sus principales áreas de interés la lucha contra el terrorismo yihadista, en particular contra la filial del grupo Estado Islámico en Afganistán (ISIS-K), grupo que los talibanes consideran una amenaza directa.

El Kremlin también busca en Afganistán contener el narcotráfico, en especial el tráfico de opioides, y evitar la desestabilización de Asia Central, una región clave para su seguridad.

Rusia es el único país del mundo que ha reconocido oficialmente al Gobierno talibán y dejó de considerar al Emirato Islámico un grupo terrorista en abril de 2025.