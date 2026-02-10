El icónico Edificio Telefónica, el último complejo de la operadora española en Chile

La construcción, situada en la plaza Italia, epicentro de las protestas populares que en 2019 sacudieron Chile, es un símbolo de la ciudad también por su estructura, que imita uno de los primeros teléfonos celulares masivos, pintado de gris y azul mar.

Y desde el citado "estallido social" está casi vacío en una zona central de la capital chilena de alto valor inmobiliario pero que todavía arrastra el estigma de las manifestaciones, que hicieron que muchas empresas y personas abandonaran el corazón histórico de la capital chilena y migraran hacia la zona oriental de la ciudad.

La ubicación, sumada a la gran superficie que cubre el edificio y el precio por metro cuadrado hace que sea una propiedad complicada de vender, operación en la que la compañía lleva años involucrada y que ha retrasado la venta definitiva de sus activos en Chile, ocurrida hoy.

Telefónica vendió el 100 % de su filial chilena al holding francés NJJ Holding y a Millicom Spain por 1.215 millones de dólares, en una operación alineada con su plan estratégico presentado el pasado noviembre, que busca la salida de la compañía de Latinoamérica.

Hasta el momento, solo la empresa estatal chilena Desarrollo País ha iniciado negociaciones serias para hacerse con la propiedad, con el objeto de trasladar a ellas diversos organismos e instituciones como la Comisión del Mercado Financiero (CMF).

Se trata de una compañía dedicada a las infraestructuras mediante alianzas público-privadas y este martes confirmó a EFE que ya hay una propuesta encima de la mesa a la espera de ser aceptada por diversos controladores tanto del Estado como de la compañía.

Cuando se concluya la compra del edificio, Telefónica habrá dejado de formar parte definitivamente de Chile, física y empresarialmente, tras ser una de las empresas de telecomunicaciones más importante de la historia del país austral.

La empresa española aterrizó en Chile en 1990 cuando adquirió la mayoría accionaria de la entonces Compañía de Teléfonos de Chile (CTC) e inició la construcción del edificio en Plaza Italia.

El rascacielos ha sido testigo de muchos de los eventos que han marcado la historia de Chile en los últimos 35 años, el tiempo en el que ha estado la operadora española activa en el país.

En 2019, a la orilla de la construcción, en plaza Italia y la estación de metro Baquedano, miles de manifestantes se congregaron inicialmente en contra del aumento del precio del transporte público que sintetizaba un profundo malestar contra la clase política, que terminaría en grandes revueltas conocidas como "estallido social".